Der OberbÃ¼rgermeister auf dem Eis

Eine kurze Drehung, den Puck anvisiert und aus dem Handgelenk ins Tor geschossen – beim Eishockey ein ganz normales Spielszenario. Das besondere an der Sache: Unter der Eishockey-Ausrüstung steckt der Bautzener Oberbürgermeister Alexander Ahrens. Wer hätte gedacht, dass eine Person, die die Geschicke einer 38.000-Einwohner Stadt lenkt, gleichzeitig als Eishockeyspieler in der Sportarena steht.

Die Leidenschaft für die kanadische Sportart entwickelte sich beim Oberbürgermeister mit drei Jahren. Denn seit damals besuchte Alexander Ahrens mit seinen Eltern regelmäßig die Spiele. »Ich war sofort elektrifiziert von dieser Sportart«, so Ahrens begeistert.

Meet the http://www.wucher-helicopter.at/?masters-thesis-physics. Enrolling in college and keeping up with classes is challenging. Not only it requires significant efforts to catch up Hitzige Stadtderbys in Berlin

In Erinnerung geblieben sind ihm die Berliner Stadtderbys zwischen dem Ostclub SC Dynamo Berlin, aus denen später die Eisbären Berlin geworden sind, und Preußen Berlin, die im westlichen Teil der Stadt beheimatet waren.

I Want Someone To Write My Research Paper Online from expert PhD writers. Dissertations pretty much make or break any academic career. They are the one big chance for students to showcase their knowledge on a subject the one time they can astound, transfix, and captivate their audience. Vom Zuschauer zum Eishockey-Spieler

Sport war für Alexander Ahrens immer wichtig gewesen. In seinen Jugendjahren spielte er leidenschaftlich Handball und ging boxen. Mit Anfang 30 sollte es auch auf dem Eis funktionieren. Statt die Spiele von der Tribüne zu verfolgen, lernte er mit Hilfe eines Eislauflehrers die Kunst auf dem Eis. Trainiert wurde in den Sporthallen in Berlin-Wilmersdorf und Wedding. Beim SCC Charlottenburg spielte Ahrens einige Jahre in der Landesliga. Auch jetzt noch ist der Oberbürgermeister aktiv. Bei den Lausitzer Füchsen aus Weißwasser steht er bei den Chiefs, einer sogenannten Amateur-Altherrenmannschaft, als Mittelstürmer auf dem Eis. Zweimal die Woche wird trainiert und gespielt. Größtes Highlight war ein Spiel in der Berliner Mercedes-Benz-Arena gegen die Alten Herren der Berliner Eislöwen. Der Altersdurchschnitt bei den Chiefs liegt zwischen 40 und 70 Jahren. Hierbei gelten ganz klare Regeln: »Wir spielen ohne Bodycheck und Schlagschüsse – aus Verletzungsgründen«, so Ahrens.

The best see url service that we know of is PaperNow.org. It's cheap, run by professionals, and always delivers the promise. If you have no time to do written homework or some assignments appear to mind-cracking, then our writing services are your best shot. There are 9 reasons why our essay service is the best: Buy 30+ types of academic papers. Choose any type of written homework, and a Ausgleich zum Berufsalltag

Für Alexander Ahrens ist der Eishockeysport ein wichtiger Ausgleich zum vollgepackten Tag als Oberbürgermeister. Vom Eishockey konnte er auch viel in den beruflichen Alltag mitnehmen: »Ich habe durch den Sport viel Selbstdisziplin und eine gewisse Härte gelernt, die mir in meinem Berufsalltag helfen.« Wenn Ahrens die Spiele von früher mit heute vergleicht, so hat sich nach seiner Einschätzung vieles geändert: »Es ist mehr technischer und taktischer geworden. Außerdem ist Eishockey heute viel bekannter als früher.« Wenn es die Zeit zulässt, fährt er auch heute noch mit seiner Familie zu Meisterschaftsspielen der Deutschen Eishockey Liga oder dreht ein paar Runden in der Eisarena Weißwasser – ganz klassisch als Schlittschuhfahrer.