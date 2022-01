Der Eastclub Bischofswerda ist im Aufbruch

Der Eastclub in Bischofswerda, der mittlerweile bundesweit bekannt ist, hat schon einige turbulente Zeiten erlebt und musste so manche Krise überstehen. Und trotzdem konnte sich das Veranstaltungshaus an der Neustädter Straße immer wieder neu erfinden. Auch die Corona-Krise ging nicht spurlos am beliebten Etablissement vorbei, doch aufgeben, das kam für den Eastclub-Besitzer Heiko Düring nicht in Frage. Also musste sich etwas verändern.

Für die künftigen Gäste ist der Eastclub kaum mehr wiederzuerkennen. Dank der Förderinstrumente der Bundesregierung »Initiative Musik« und »Neustart Kultur« konnte das Haus die Zwangsschließung überstehen, Veranstaltungen im Rahmen der Möglichkeiten durchführen und komplexe Umbaumaßnahmen realisieren. Im Ergebnis entstanden moderne Sanitärräume für Männer und Frauen sowie einer barrierefreien Behindertentoilette. Alle Fenster in Richtung Neustädter Straße wurden gegen Schallschutzfenster ausgetauscht. Der Konzertsaal wurde vergrößert, sodass mehr als 350 Personen Platz im Inneren des Eastclubs finden können. Und das Beste kommt zum Schluss: Der ganze Stolz von Heiko Düring ist die erst kürzlich installierte Lüftungsanlage – eines der modernsten Geräte im Landkreis. »Durch die Lüftungsanlage mit integrierter Wärmerückkoppelung können wir die Heizkosten exakt ablesen und somit den Eastclub auch unter der Woche für die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.« Denn die Nebenkosten genau zu erfassen, das ist eine Voraussetzung für die Vermietung von Räumlichkeiten.

Des Weiteren plant der Clubchef eine neuartige Veranstaltungsform in Schiebock einzuführen. Statt hörbarer Musik aus Lautsprechern sollen die Klänge beim sogenannten »Silent Disco« über Kopfhörer übermittelt werden. 200 Kopfhörer wurden dafür besorgt. »Wir könnten damit vor dem Schiebocker Rathaus spielen, so leiste ist dann unsere Disco«, scherzt der Kulturschaffende Düring. Aber die Idee hat einen ernsten Hintergrund: Immer wieder erhält der Clubbesitzer Beschwerden wegen Ruhestörung. Erste Veranstaltungen dieser Art sind noch in diesem Jahr geplant.

Apropos Veranstaltungen: Der Eastclub expandiert für eine Comedy-Show von Olaf Schubert in die Stadthalle Krone nach Bautzen. Ob weitere Events in der Krone geplant sind, ließ Heiko Düring mit einem Schmunzeln unbeantwortet. Der Eastclub Bischofswerda ist im Aufbruch – wieder einmal.

9. April, 20 Uhr: Olaf Schubert in der Stadthalle Krone

24. April, 21 Uhr: »Risk It«, Operation Foxley u. weitere im Eastclub

2. Juli, 20 Uhr: Eastbeach mit Goitzsche Front

Aufgrund technischer Probleme können gegenwärtig leider keine Fotos angezeigt werden. Wir bitten um Verständnis.