Dann mal ran an die Stifte und Pinsel

Zwei Farben ergeben ein Kunstwerk. Breite ineinander gewebte Linien lassen beim genaueren Hinsehen ein Trampolin auf dem Blatt Papier erkennen. Die dafür verwendeten schwarzen und grünen Farben sowie die Überschrift »Trampolinpark« lassen schnell erahnen, dass dieses Sportgerät zum »Jump Up« im WK X gehören könnte. Einrichtungsinhaberin Andrea Hartkopf dürfte es freuen, dass Helena die Freizeitoase am Stadtrand zu ihrem Lieblingsplatz ausgewählt hat. Paula mag hingegen den »kleineren Bruder« des Trampolinparks, das benachbarte Spielhaus »Tobix« in der Otto-Nagel-Straße sehr. Jonathan ist am liebsten im Cinemotion-Kino in der Altstadt zu Gast, während Malin und Linn die Seilrutsche in einem idyllisch gelegenen Wald bei Klein Neida großartig finden.

Fröhlich und unbeschwert geht es auch auf dem Bild von Josie Melina zu. Das Mädchen hat glücklich aussehende Menschen beim Schwimmen, Toben und anderen Wasserspielen im Lausitzbad auf Papier festgehalten.

Was immer wieder auffällt: Jedes Kunstwerk für sich ist mit sehr viel Liebe zum Detail entstanden, strahlt Fröhlichkeit und pure Lebensfreude aus. Schöne, bunte Motive, die wohl jedem Betrachter in dieser schwierigen Zeit ein Lächeln ins Gesicht zaubern dürften. Angefangen von Bleistiftzeichnungen, bis hin zur Verwendung von Wasserfarben und Faserstiften sind viele Gestaltungstechniken vertreten. »Es ist echt toll, was die Kinder geschaffen haben. Ich freue mich sehr über diesen Zuspruch«, meint Sylvia Hübner, die Anfang Dezember zu einem Kindermalwettbewerb unter dem Thema »Lieblingsplätze« aufgerufen hatte.

Die Weißkollmerin wollte mit dieser Initiative anfangs den Jungen und Mädchen »nur« die Wartezeit bis Heiligabend verschönern und verkürzen. Aufgrund der Resonanz hat sich die Betreiberin des Cafés Rosali jetzt dazu entschlossen, den Malwettbewerb bis Ende Februar zu verlängern. Die Kunstwerke werden gerahmt und im Schaufenster des Cafés ausgestellt. Sylvia Hübner möchte damit auch etwas Freude, Ablenkung und mutmachende Motivation in Zeiten von Corona und Lockdown vermitteln. Seit der Eröffnung des Cafés vor über drei Jahren engagiert sie sich bei und mit verschiedenen Aktionen, um die Entwicklung der historisch geprägten Altstadt und damit auch das Gesamtbild der Stadt positiv und nachhaltig fördern zu können. Der jetzige Malwettbewerb ist ein weiterer kleiner Meilenstein dafür.

Also Kinder: Ran an die Wachsmaler, Stifte oder Pinsel! Malt eure Lieblingsplätze auf Papier und werft eure Kunstwerke in den Briefkasten vom Café Rosali in der Kirchstraße 16, gleich gegenüber der evangelischen Johanneskirche. Oder einfach mit der Post schicken. Sylvia Hübner würde sich freuen, wenn auf den Bildern neben einer kurzen Beschreibung des abgebildeten Lieblingsplatzes auch das jeweilige Alter und die Adressen der kleinen Künstler zu finden sind. Denn jeder Teilnehmer darf sich über eine kleine Überraschung freuen, die per Post nach Hause gesendet wird.