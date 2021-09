Corona: Diese Regeln gelten fÃ¼r das neue Schuljahr

Online Homework Help Australia - Best Term Paper Writing and Editing Website - We Help Students To Get Custom Assignments For Me High-Quality Assignment Writing and Testpflicht

Zum Schulstart müssen sich Lehrer, Erzieher, Schüler sowie weitere Personen, die Schulen oder Kitas regelmäßig betreten, zwei Mal in der Woche testen lassen. Ausgenommen davon sind geimpfte und genesene Personen, ebenso Personen, die ihre Kinder in die Einrichtung bringen oder von dort abholen sowie Krippenkinder selbst.

Zum Schuleintritt am 4. September besteht keine Testpflicht für Schulanfänger und deren Begleitpersonen.

Sollte die Inzidenz über 10 liegen, sind drei Tests pro Woche Pflicht.

Mund-Nasen-Schutz

Das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes oder einer FFP-2 Maske ist weiterhin vor dem Eingangsbereich und im gesamten Kita- und Schulgebäude ab sechs Jahren Pflicht. Liegt die Inzidenz über 10, müssen Schüler ab der 5. Klasse auch im Unterricht einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Ab dem 20. September 2021 entfällt die Maskenpflicht, wenn die Inzidenz unter 35 liegt.

Quarantäne-Regelung

In Grundschulen soll nur das infizierte Kind, seine Haushaltsangehörigen und enge Kontaktpersonen in Quarantäne versetzt werden. Ausnahmen bilden hier Geimpfte und Genesene. Der Rest der Klasse wird in den folgenden 14 Tagen - unabhängig von der Inzidenz - drei Mal in der Woche getestet und unter Beobachtung gestellt.

In den weiterführenden Schulen werden nur betroffene Schüler und enge Kontaktpersonen - einschließlich der benannten Banknachbarn – Quarantänen ausgesprochen. Sollte der betroffene Schüler eine Maske getragen haben, entfällt die Quarantäne für die Kontaktpersonen und Banknachbarn. Die Klasse unterliegt jedoch einer 14-tägigen Beobachtung mit drei Tests pro Woche. Genesene und Geimpfte sind davon ausgenommen.

In Kitas wird künftig für das infizierte Kind, seine Haushaltsangehörigen sowie das Kita-Personal, welches in engem Kontakt mit dem Kind stand, eine Quarantäne ausgesprochen. Die übrigen Kinder der Gruppe dürfen 14 Tage lang nur in der festen Gruppe mit festem Erzieher betreut werden. Für diesen Zeitraum sollen die Kinder mit Lolli-Tests aller zwei Tage getestet werden.