Bienen fliegen zum nÃ¤chsten Sieg

Für Cheftrainerin Maike Daniels stand schon vor dem Spiel fest, dass sie auf Jasmin Eckart, die beste Torschützin bei den Bienen, verzichten muss. Die Kreisläuferin laboriert an einer Knieverletzung.

Das erste Tor des Spiels ging auf das Konto von Ex-Biene Ann-Catrin Höbbel (5 Tore), die die Gäste in Führung brachte. Aufgrund der Verletzung von Eckart führten die Bienen einen Spezialistinnen-Wechsel durch: Während Vanessa Huth (2 Tore) hauptsächlich in der 5:1-Deckung zum Einsatz kam, spielte Victoria Hasselbusch (5 Tore) im Angriff auf der Kreisposition und zeigte eine starke Leistung. Ein Anspiel von Julia Mauksch (1 Tor) verwertete die eingelaufene Olessia Parandii (6 Tore) zum 1:1. Die Berlinerinnen suchten das schnelle Spiel in die Spitze und gingen erneut in Führung. Nach dem erneuten Ausgleich durch Hasselbusch baute Pfeffersport seinen Vorsprung sogar auf 2:4 aus. Doch die Hausherrinnen blieben ruhig und glichen nach zwei Toren von Isabel Wolff (4 Tore) wieder aus. Nach einem Konter von Lara Steglich (2 Tore), die zunächst den Vorzug vor Leonie Meersteiner (5 Tore) bekam, bejubelten die Fans im Bienenstock die erste Führung für die Hausherrinnen (7:6 nach 11 Minuten).

Ein weiteres Highlight setzte Steglich mit ihrem Tor zum 9:8: Zunächst umkreiste sie die Abwehr der Berlinerinnen, um dann den Ball über den Innenblock in den Winkel zu hämmern. Kurz darauf bauten die Bienen ihren Vorsprung durch einen Tempo-Gegenstoß von Huth auf 10:8 aus. Nun hatten die Hausherrinnen in die Partie gefunden. Nach einem 4:0-Lauf gingen sie mit 14:9 in Front. Selbst auf den 14:10-Anschlusstreffer fanden sie durch Wolff eine schnelle Antwort, die direkt auf 15:10 erhöhte. Dann vollendete Meersteiner zwei Konter zum 17:10. Kurz vor der Halbzeitpause war dann auch noch das Glück auf der Bienenseite: Nach einem Wurf von Wolff in den Innenblock landete der Ball bei Hasselbusch. Die Kreisläuferin reagierte gedankenschnell und brachte den Ball im Tor zum 18:11 unter. Mit einem 19:12 ging es in die Kabine.

Im Gegensatz zum letzten Spiel kamen die Bienen gut in den zweiten Durchgang. Wolff erhöhte aus dem Rückraum auf 20:12. Dann vollendete Lara Tauchmann (6/4 Tore) einen Konter zum 21:12. Nach einem Ballgewinn von Tauchmann narrten die beiden Außenspielerinnen Pfeffersport – Meersteiner trieb den Ball nach vorne und passte kurz vor dem Kreis quer zur mitgelaufenen Parandii, die unbedrängt zum 22:12 einnetzte. Bis zur 41. Minute setzte sich der HCR so bis auf 25:12 ab.

Die Gäste hatten nur zwei Feldspielerinnen auf der Auswechselbank und wirkten zunehmend müde. Mit einem gefühlvollen Heber erzielte Parandii das Tor zum 26:13. In der 45. Minute zeichnete sich auch die inzwischen eingewechselte Marlene Böttcher (4 Tore) erstmals aus, als sie über die Mitte zum Wurf kam und einnetzte. Kurz darauf nutzte die jüngst zum Lehrgang der weiblichen U18-Nationalmannschaft eingeladene Böttcher eine Lücke in der gegnerischen Abwehr, um das 29:15 zu erzielen.

Die Berlinerinnen zeigten Kampfgeist und verkürzten den Rückstand noch einmal auf 30:20. Böttcher aus dem Rückraum und Tauchmann per Strafwurf bauten den Vorsprung wieder auf 32:20 aus. Dann netzte Tammy Kreibich (1 Tor) zum 33:20 ein. Einen Pass von Kreibich nutzte Hasselbusch kurz darauf um auf 34:21 zu stellen. Mit einem Tempo-Gegenstoß erhöhte Meersteiner. Dann erzielte Böttcher mit einem Schlagwurf das letzte Tor des Spiels zum 36:21-Endstand. Die letzte Aktion gehörte jedoch Torhüterin Ronja Nühse, die den letzten Wurf von Pfeffersport parierte.

HCR-Trainerin Maike Daniels zum Spiel: „Insgesamt war das heute ein gutes Spiel meiner Mannschaft. In den ersten 15 Minuten hatten wir Probleme in der Abstimmung, die die Mannschaft dann aber abstellen konnte. Den Ausfall von Jasmin Eckart haben wir super kompensieren können. Vanessa, Lara Tauchmann und Victoria machten das sehr gut gemacht. Wir hoffen trotzdem, dass Jasmin so schnell wie möglich zurückkehrt."

HCR: Ann Rammer, Ronja Nühse, Olesia Parandii (6), Lara Tauchmann (6/4), Leonie Meersteiner (5), Victoria Hasselbusch (5), Isabel Wolff (4), Marlene Böttcher (4), Lara Steglich (2), Vanessa Huth (2), Tammy Kreibich (1), Julia Mauksch (1), Hannah Mey