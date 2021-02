Bibliothek bietet jetzt Streaming an

How to select a company go here college . Now you can observe a wide range of companies, which provide college and University papers. Kinos sind geschlossen, Blockbuster verschoben – Filmliebhaber müssen auf Alternativen zurückgreifen. Für ein wenig Kino-Feeling zuhause, sorgt das neue Angebot der Stadtbibliothek Bautzen. Über das Filmportal „Filmfriend“ sind mehr als 2.500 Spiel- und Dokumentarfilme, Serien und Kurzfilme abrufbar.

Kostenloser Zugang für Bibliotheksmitglieder

Entwickelt von der Firma filmwerte GmbH aus Potsdam-Babelsberg, ermöglicht das Portal Bibliotheksnutzer unbeschränkten Online-Zugang zu allen Filmen – kostenlos und werbefrei.

Auf der Website der Stadtbibliothek Bautzen können Sie sich ganz einfach mit Ihrer Ausweisnummer und einem Passwort anmelden. Die Altersfreigabe für Kinder wird automatisch bei der Anmeldung geprüft. So brauchen sich Eltern keine Sorgen machen, wenn ihre Kinder Filme oder Serien über „Filmfriend" schauen wollen.

Kompatibel mit allen Geräten

Das Angebot lässt sich mit einer Internetverbindung auf dem PC/Mac oder auf dem Tablet und Smartphone über den Browser, sowie über TV-geräte (AppleTV oder Google ChromeCast) streamen. Über die App (iOs und Android) lassen sich die Inhalte auch runterladen und offline schauen.