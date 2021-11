Besuchsverbot in den Oberlausitz-Kliniken

Im Landkreis Bautzen führen zahlreiche Corona-Neuinfektionen zu einer starken Belastung der Kliniken. Aktuell werden in den Kliniken im Landkreis Bautzen 89 Personen mit einer Corona-Infektion behandelt, 18 davon auf einer Intensivstation. Die meisten Patienten werden in den Oberlausitz-Kliniken in Bautzen und Bischofswerda versorgt. Dort liegen laut Angaben des Landratsamtes 48 Patienten, davon 11 auf einer Intensivstation. Die restlichen Patienten verteilen sich auf die umliegenden Kliniken in Hoyerswerda, Radeberg und Kamenz.

Planbare Operationen werden verschoben

Um auf die schwierige Kliniksituation zu reagieren, sind ab Donnerstag, den 4. November keine Besuche von Angehörigen mehr möglich. Außerdem werden planbare Operationen verschoben.

Corona-Patienten in den Kliniken

Bautzen/Bischofswerda: 48 Patienten, davon 11 auf der Intensivstation

Hoyerswerda: 15 Patienten, davon zwei auf der Intensivstation

Radeberg: 12 Patienten, davon eine Person auf der Intensivstation