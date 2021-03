Besuche nur mit negativem Corona-Test

Besuche sind derzeit nur für zugelassene Ausnahmen möglich. Diese betreffen die Geburts- und Kinderstation, die Intensivstation sowie für die Palliativstation. Für diese Fälle ist eine vorherige Kontaktaufnahme mit der Station notwendig.



Besucher müssen zum Betreten des Klinikums einen solchen Test, bestätigt durch einen Apotheker, niedergelassenen Arzt oder einer sonstigen zur Abgabe berechtigten Stelle, vorweisen.

Alternativ ist die Durchführung eines Tests in der Praxis für Allgemeinmedizin Dimitar Nechev im MVZ am Seenlandklinikum, 3. Etage, zu den üblichen Sprechzeiten möglich. Hierzu ist die Versicherten-Chipkarte mitzubringen.



Um das Klinikum zum Zwecke eines Besuches zu betreten ist außerdem das Ausfüllen eines Besucherformulares notwendig. Das Formular dient zur Bestätigung des vorzuweisenden Negativ-Testes. Außerdem sollen dadurch die Kontaktdaten der Besucher erfasst werden, um gegebenenfalls die Nachverfolgung von Kontaktpersonen durch das Gesundheitsamt sicherzustellen. Die Daten werden für den Zeitraum von 30 Tagen gespeichert und danach automatisch gelöscht. Das Besucherformular ist ausgefüllt am Eingang des Klinikums abzugeben.

Für die zugelassenen Ausnahmen gelten die Besuchszeiten täglich von 15:00-17:00 Uhr. Zudem wird die Besuchsdauer auf max. 1 Stunde, bei 1 Person je Besuch und je Tag begrenzt. Ausnahmen müssen vorab mit der Station besprochen werden.