Best Western Plus Hotel spendet 300 Euro für den guten Zweck

Fliegerbombe wird entschärft

Schwarzheide. Am 8. Dezember wurde bei Bauarbeiten auf dem Werksgelände der BASF Schwarzheide GmbH eine amerikanische Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg gefunden. In enger Abstimmung zwischen den Krisenstäben der Stadt Schwarzheide und der BASF Schwarzheide GmbH sowie dem Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg (KMBD) wurde festgelegt, die Bombe am Mittwoch, 22. Dezember, zu entschärfen. Der Beginn der Entschärfung ist für 8 Uhr angesetzt. Erweiterte Sicherheitsmaßnahmen wurden getroffen und ein begrenzter Sperrkreis von 500 Meter bzw. 1.000 Meter wurde festgelegt. Dadurch ist die Evakuierung einiger Bewohner im Bereich der Naundorfer Straße erforderlich. Das Betriebsgelände der BASF Schwarzheide GmbH wird in diesem Bereich ebenfalls geräumt. Die Werkfeuerwehr der BASF Schwarzheide GmbH sowie die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Schwarzheide werden in Alarmbereitschaft gehalten und außerhalb der sicherheitsgefährdeten Zone positioniert. Folgende Teilgebiete / Straßen werden am 22. Dezember ab 7.15 Uhr bis zur Wiederfreigabe vollumfänglich gesperrt: Ortsverbindung Schwarzheide-Schipkau (L 55 zwischen der Autobahn-Anschlussstelle Schwarzheide und dem Kreisverkehr Schwarzheide): Der Verkehr in Richtung Schwarzheide wird ab Abzweig Schipkau weiträumig über die L 60 bis zum Anschluss Hörlitz zur Bundesstraße B 169 umgeleitet. Der Verkehr von Schwarzheide in Richtung Schipkau folgt der Umleitung über die B 169 in Richtung Senftenberg bis zur Abfahrt Hörlitz und weiter über die L 60 zum Abzweig Schipkau. Die Umleitungen sind ausgeschildert.BereitschaftssiedlungNaundorfer Straße 32/33 (nach der Einfahrt Outlet Center)Alte Flur Nach erfolgreicher Entschärfung durch den KMBD werden die veranlassten Straßensperren aufgehoben und der Sperrbereich aufgelöst.