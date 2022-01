Besserer Ã–PNV fÃ¼r Dahren

Der kleine Ort Dahren, der nordwestlich von Göda liegt, wird künftig besser mit dem Bus zu erreichen sein. Im Zentrum des Gödaer Ortsteils wird eine barrierefreie Bushaltestelle gebaut.

Kosten wird die neue Bushaltestelle rund 70.000 Euro, wovon die Gemeinde 50.000 Euro als Fördermittel erhält. Bereits im Jahr 2017 haben sich die Dahrener Einwohner an Bürgermeister Gerald Meyer gewandt, mit der Bitte, dass sie besser an den ÖPNV angebunden sein möchten.

Einfach war das Unterfangen allerdings nicht. Die Fördermittelbeantragung hat drei Jahre in Anspruch genommen, außerdem muss die Straße am geplanten Standort angepasst werden. Für die Realisierung der neuen Bushaltestelle erwirbt die Gemeinde ein Stück Land. Der Baustart ist voraussichtlich im Mai geplant. Die neue Bushaltestelle verbessert dann die Mobilität aller Einwohner in Dahren.

Aufgrund technischer Probleme können gegenwärtig leider keine Fotos angezeigt werden. Wir bitten um Verständnis.