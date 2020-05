Bautzener Frühling findet doch statt

Bautzener Frühling wird über Youtube gestreamt

Doch wie kann ein Fest ohne Bier, Bühnen und Publikum gefeiert werden? Ganz einfach, in dem man Live streamt. Was große Streaming-Dienste seit Jahren praktizieren, das wird nun dieses Jahr in Bautzen umgesetzt. Vom 29. bis zum 31. Mai wird es die Möglichkeit geben über den Youtube Kanal des Steinhaus Bautzen das Fest zu verfolgen. Freitagabend startet die beliebte Partyband Jolly Jumper, am Samstag folgen dann fünf DJs und der Sonntag wird mit Literatur und rockiger Musik gebührend gefeiert. Moderiert wird die Veranstaltung vom Organisationschef des Bautzener Frühling Andreas Hennig. Im Übrigen wäre es für Andreas Hennig seine letzte Veranstaltung als Organisationschef gewesen. Danach verabschiedet sich der beliebte Bautzener in Rente.

Das städtische Kulturbüro, das Amt für Pressearbeit und Stadtmarketing sowie das Steinhaus Bautzen sind Hauptinitiatoren dieser einzigartigen Idee. Das ist durchaus ein Alleinstellungsmerkmal für Bautzen und die Region. Der Bautzener Frühling ist das erste Stadtfest, welches in der digitalen Welt per Live-Stream den Zuschauern zur Verfügung steht und über ein dreitägiges Programm vielseitige Unterhaltung bietet.

Mitmachen und tolle Preise gewinnen!

Mitmachen lohnt sich definitiv, denn hier gibt es einiges zu gewinnen. Der Hauptpreis beinhaltet ein Live-Konzert der Band Jolly Jumper am Freitagabend für zwei Personen. Diese dürfen mit genügend Abstand auf einem Sofa an der Bühne am Konzert teilnehmen. Unter allen, die bis zum 25. Mai ein Partyfoto von einem Auftritt der Band per Email an stadtmarketing@bautzen.de senden, wird dieses einmalige Konzerterlebnis verlost.

Über die Social-Media-Kanäle der Stadtverwaltung werden 15 Bautzener Frühlingspakete verlost. Vom Radeberger Bier über Bratwurst und Senf bis hin zu Jolly Jumper Merchandise enthalten diese alles, was das Party-Herz begehrt. Die ansässigen Gastronomen wurden bereits kontaktiert, den Live-Stream in ihrem Hause zu übertragen. Die Gaststätte „Lubin“ im Best Western Plus Hotel hat bereits konkret zugesagt. Es ist geplant, dass die auftretenden Künstler Gastro-Gutscheine verlosen werden, damit die zahlreichen Restaurants unterstützt werden können.

Performance vor kleinem Publikum angedacht

Etwas kurzfristig wird entschieden, ob es möglich ist regionale Künstler an drei verschiedenen Standorten in Bautzen auftreten zu lassen. Diese dürfen vor kleinem Publikum ihre Performance abliefern. Letztendlich entscheiden die landkreisweiten Maßnahmen, ob diese Idee in die Realität umgesetzt werden kann.

„Wir wollen das Bautzener Frühlings-Gefühl ein Stück weit transportieren“, so der Steinhaus Geschäftsführer Torsten Wiegelt. Denn auf Kultur möchte man am Pfingstwochenende in Bautzen definitiv nicht verzichten.

Programm:

Freitag, 29. Mai

20:00 – 21:30 Uhr Jolly Jumper (Partyband)

Sonnabend, 30. Mai

17:00 - 18:30 Uhr Dusk (DJ)

18:30 – 20:00 Uhr Vin Diego (DJ)

20:00 – 21:30 Uhr Alec Trique (DJ)

21:30 – 23:00 Uhr Dr. Zoidberg (DJ)

23:00 – 0:30 Uhr Needlehopper (DJ)

Sonntag, 31. Mai

16:30 – 17:30 Uhr Stojanov & The Syndicate (Classic Rock)

18:30 – 20:00 Uhr Literaturclub mit dem Programm „Bis(s)tro“

21:00 – 22:00 Uhr Alexander Schmidt Band (Country Rock, Pop, Ballladen)