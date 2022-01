Bautzen zeigt SolidaritÃ¤t â€“ Lichterzug durch Bautzen

Die Vorbereitungen für die Aktion des stillen Lichterzuges am 28. Januar laufen auf Hochtouren. Beginn des Lichterzuges ist um 18.30 Uhr. Dabei kann jeder seine eigene Kerze mitbringen, es werden aber auch vor Ort Kerzen verteilt. Zuvor findet um 18 Uhr im Dom St. Petri das ökumenische Friedensgebet statt. Der Lichterzug startet vom Bautzener Dom St. Petri, geht über die Reichenstraße zum Kornmarkt und verläuft über die Wendische Straße wieder zurück zum Fleischmarkt. Auf dem Kornmarkt wird es einen kurzen Zwischenstopp geben, wo große Kerzen angezündet werden. Mit dieser Geste soll an jene Menschen gedacht werden, die in unterschiedlicher Weise von Corona betroffen sind.

„Im Gegensatz zu den oft lauten Aufmärschen gegen die Corona-Maßnahmen wollen wir in aller Stille mit dem Licht der Kerzen ein Zeichen für ein solidarisches Miteinander und Zusammenhalt setzen“, sagt Veranstaltungsleiter Heinrich Schleppers.

Hintergrund: Den 28. Januar haben die Initiatoren bewusst für die Aktion gewählt. An dem Tag gab es vor zwei Jahren in Deutschland den ersten Corona-Fall. Die Initiative „Bautzen gemeinsam“ ist eine breit aufgestellte Gruppe aus der Zivilgesellschaft. Mitte Dezember haben sie mit der „Bautzener Erklärung“ einen Appell für Vernunft, Empathie und Sachlichkeit veröffentlicht. Der Aufruf gehört zu den meistgezeichneten Petitionen auf der Plattform change.org. Allein in Sachsen gibt es inzwischen 15 vergleichbare Initiativen, die für Respekt und Solidarität in Zeiten der Pandemie eintreten.

