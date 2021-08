Auf zum Badfest nach SchmÃ¶lln

Für alle Wasserratten heißt es wieder Badespaß im Freibad Schmölln. Nach einjähriger Zwangspause darf im Spätsommer wieder gefeiert werden.

Begonnen wird bereits am Freitagabend mit der obligatorischen Bierprobe vor Ort. Am Samstagvormittag beginnt das traditionelle Beachvolleyballturnier mit mehreren Mannschaften aus der Region.

Dieses Jahr neu: Die Badolympiade für Kinder. In vielen sportlichen Disziplinen können sich die Kinder zum Badfest beweisen. Anmeldungen für die Badolympiade sind noch bis zum 26. August möglich. Darüber hinaus wird es noch eine Tombola sowie eine Mal- und Bastelstraße für Kinder geben.

Für reichlich Speis und Trank ist gesorgt. Vor Ort gibt es Wildschwein am Spieß, Kartoffelsuppe aus dem Feldkochherd, Fischsemmeln sowie Café und Kuchen. Leckeres Fassbier, Cocktails und Bowle ergänzen das kulinarische Angebot zum Badfest.

Am Abend sorgt dann DJ Leo und die Liveband „Müllermugge“ für ausgelassene Tanzstimmung. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Nach derzeitigen Bestimmungen besteht auf dem Gelände keine Maskenpflicht. Ein negativer Corona-Schnelltest ist nicht notwendig. Baden ist bis 22 Uhr möglich.

18 Uhr Bierprobe

10 Uhr Beachvolleyballturnier

13 Uhr Start Badolympiade für Kinder ab 8 Jahren

14.30 Uhr Start Badolympiade für Kinder bis 7 Jahre

19 Uhr Disco mit DJ Leo