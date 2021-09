Auf zum 27. Bautzener Stadtlauf

Need to http://www.zipline.at/?help-for-writing-essays for cheap? Professional US Writers; 24/7 Support; High-Quality; Guaranteed Confidentiality; Buy essay papers online at professional Ja, der Bautzener Stadtlauf findet wieder statt. Das war die freudige Botschaft, zu der der MSV Bautzen 04 in Funktion als Veranstalter zur Pressekonferenz gerufen hat. Auch der Finanzbürgermeister Dr. Robert Böhm sieht in der Durchführung des Bautzener Stadtlaufs eine Botschaft: „Es ist wichtig, dass diese Tradition weitergeführt wird und ein Stück Normalität zurückgegeben werden kann.“

Start im Stadion zur Müllerwiese

Aufgrund der besseren Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen, findet der Lauf dieses Jahr im Stadion zur Müllerwiese statt. Pünktlich am Samstag, den 18. September um 10 Uhr, starten die hochmotivierten Läufer im Stadion.

Die Kinder- und Jugendlichen laufen dieses Jahr eine Strecke von 1200 Meter oder zwei Kilometern. Die Erwachsenen können sich zwischen sechs- und zehn Kilometern entscheiden. Die Schüler- und Jugendläufe werden ausschließlich im Stadion absolviert. Die Hauptläufe der Erwachsenen führen ins benachbarte Humboldthain und wieder zurück. Für die schnellsten Läufer gibt es wieder wertige Pokale zu gewinnen, aber auch jeder Teilnehmer bekommt eine Medaille und Urkunde ausgehändigt.

Teilnehmer können sich noch anmelden

Interessierte Teilnehmer können unter baer-service.de anmelden. Die Startgebühren belaufen sich je nach Strecke und Altersklasse zwischen drei und zehn Euro. Die Veranstalter hoffen auf zahlreiche Sportbegeisterte: „Wir haben 1500 Medaillen bestellt und hoffen auf diese Teilnehmerzahl“, gibt der Geschäftsführer des MSV Bautzen 04, Steffen Waldmann, schmunzelnd zu Wissen.

Wer sich gern abseits der Strecke engagieren möchte, darf als Helfer die Organisatoren bei der Durchführung der Veranstaltung unterstützen. Der Einsatz wird mit einer Aufwandsentschädigung belohnt.

Weitere Informationen zum Thema: Anmeldung als Läufer, Startgebühr, Teilnahme als Helfer und Kontaktdaten der Organisatoren finden Sie unter: stadtlaufbautzen.de