Auf gehtâ€˜s ins Freibad

Sommer, Sonne und Badespaß – die Temperaturen steigen allmählich nach oben und die Lust aufs Baden wird groß. Zum Glück ist der Freibadbesuch in Pandemiezeiten möglich.

Allerdings müssen Gäste einige Grundregeln beachten: Der Zutritt ist für alle Besucher ab sieben Jahre nur mit einem tagesaktuellen, negativen Corona-Testergebnis gestattet. Ausgenommen sind Personen, die entweder eine vollständige Impfung erhalten haben oder von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind. Genesene genießen diese Ausnahmeregelung bis zum sechsten Monat nach Gesundung. Die Nachweisdokumente sollen im Original mitgeführt und an der Kasse vorgezeigt werden.

In einigen Freibädern wurde die Badesaison bereits zum Kindertag eröffnet. Wie im Spreebad Bautzen: Pünktlich konnten dort alle Wartungs- und Reparaturarbeiten abgeschlossen werden. Dabei wurde auch die Elefantenrutsche zur Freude der Kinder erneuert.

Im Freibad Burkau wurden einige Sanierungsarbeiten durchgeführt. So wurde das Dach vom Sozialtrakt erneuert sowie ein neuer Anstrich auf die Wände aufgebracht. 50.000 Euro hat die Baumaßnahme der Gemeinde gekostet, sie wurde mit 75 Prozent gefördert.

Auch das Stadtbad in Wilthen wurde auf Vordermann gebracht. Hier wurden die Sanitär- und Umkleideräume des Stadtbades saniert sowie Arbeiten an Dach und Fassade durchgeführt. Außerdem wird vor dem Bad ein öffentlich zugänglicher Spielplatz für Familien entstehen.

Im Bischofswerdaer Stadtbad mussten dieses Jahr keine großen Investitionen in das Bad getätigt werden. Lediglich anfallende Wartungs- und Reperaturarbeiten wurden durchgeführt und die Grünflächen für Badegäste in Ordnung gebracht.

Getting excellent Essay Writing Music shall be a priority if you get stuck with your assignments and need help with assignments. Spreebad Bautzen, täglich & witterungsabhängig geöffnet von 9-19 Uhr, Preise: 3,50 € Erwachsener, 2,50 € Kind

Stadtbad Bischofswerda, ab 5. Juni täglich von 9-20 Uhr geöffnet.

Preise: 3,50 € Erwachsener, 2 € Kind

Freibad Steinigtwolmsdorf, voraussichtlich ab Mitte Juni von 9-19 Uhr geöffnet. Preise: 5 € Erw., 2,50 € Kind

Stadtbad Wilthen, täglich von 13-19 Uhr geöffnet. Preise: Erwachsener 3 €, Kind 2 €

Freibad Cunewalde, täglich geöffnet, wochentags von 13-19 Uhr, Wochenende von 10-19 Uhr. Preise: Erwachsener 5 €, Kind 3,50 €

Freibad Burkau: voraussichtlich ab Mitte Juni & witterungsabhängig von 10-20 Uhr geöffnet

Freibad Schmölln/Putzkau, täglich & witterungsabhängig geöffnet, wochentags von 13-19 Uhr, Wochenende 11-19 Uhr. Preise: Erwachsener 3,50 €, Kind 2 €