Auf dem Wenzelsmarkt wird’s lecker

Wenzelstriezel mit Glühwein-Geschmack, Weihnachts-Bratwurst „Bratapfel-Zimt“, Lángos mit Wenzel-Senfsauerrahm: Wer im vergangenen Jahr auf dem Bautzener Weihnachtsmarkt unterwegs war, hat sich vielleicht verwundert die Augen gerieben. Für den erstmals stattfindenden Wettbewerb „Wenzels Lieblings-Leckerbissen“ hatten viele Gastronomen eigene Gerichte kreiert. „Wir hatten vor einigen Jahren die Marktbesucher befragt, was ihnen beim Weihnachtsmarktbesuch am wichtigsten ist“, erzählt Laura Ziegler vom Amt für Stadtmarketing. Die überwiegende Mehrheit sprach sich vor allem für gutes Essen aus. Mit dem Wettbewerb sollen auch in diesem Jahr wieder ausgefallene Köstlichkeiten angeboten werden, die man so anderswo nicht bekommt. Eine anonyme Jury kürt schließlich den Lieblings-Leckerbissen 2018. Im vergangenen Jahr setzte sich der Baumstriezel mit Glühwein-Geschmack durch.

„Happy Hour“ bei den Händlern

Der Wenzelsmarkt hat in diesem Jahr auch viel Neues zu bieten. Beispielsweise erstrahlt der Weihnachtsbaum auf dem Hauptmarkt in diesem Jahr in neuem Glanz. Ihn zieren erstmals Herrnhuter Sterne. Die Stadt hatte in den vergangenen Jahren mit unterschiedlichem Baumschmuck experimentiert. „Die Lösung mit den Sternen ist aus unserer Sicht sehr gelungen. So soll der Baum auch in den kommenden Jahren geschmückt werden“, sagt Andreas Hennig vom Kulturbüro der Stadt Bautzen. Eine Neuerung gibt es auch bei den vielen Händlern auf dem Bautzener Weihnachtsmarkt. Die dürfen donnerstags jetzt länger öffnen und bieten am Donnerstagabend eine „Happy Hour“ mit besonderen Angeboten. „Was genau die Händler da vorbereitet haben wissen wir nicht, aber viele haben zugesagt, dass sie sich etwas einfallen lassen“, so Hennig. Erstmalig wird auch der Kult-Film „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ausgestrahlt. Am 6. Dezember läuft das beliebte Märchen auf dem Hauptmarkt. Natürlich darf ein weiterer Klassiker nicht fehlen: Traditionell wird am 20. Dezember der Klassiker „Die Feuerzangenbowle“ auf dem Hauptmarkt flimmern. Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher vom 7. bis zum 9. Dezember. Erstmalig lädt das Historische Stadtvolk Bautzen zum mittelalterlichen Treiben in die Mönchskirchruine ein.

Umfangreiches Kulturprogramm

Die Gäste des Wenzelsmarktes dürfen sich gleich an mehreren Tagen auf Bläserkonzerte und stimmungsvolle Chormusik freuen. Darüber hinaus werden am 15. und 16. Dezember auch weihnachtliche Melodien erklingen, die bisher nicht jedem Ohr vertraut sind. Auf dem Hauptmarkt präsentiert das Steinhaus e.V. internationale Weihnachtslieder. Obwohl der Bautzener Wenzelsmarkt schon zum 635. Mal gefeiert wird, geht natürlich auch der aktuelle Schlager-Trend nicht spurlos an ihm vorbei. Angelika Martin, die beliebte Sängerin aus Sachsen, wird ihr Publikum am 14. Dezember in weihnachtliche Vorfreude versetzen. Währenddessen kommen die kleinen Besucher vor allem auf dem Kornmarkt und dem Hauptmarkt auf ihre Kosten. Hier drehen sich Karussells, außerdem können die Tiere im Streichelzoo bestaunt und natürlich angefasst werden. Das komplette Programm gibt es auf www.wenzelsmarkt-bautzen.de.

Sicherheit geht auch dekorativ

In Sachen Sicherheit gibt es zunächst folgende Nachricht: Die Stadtverwaltung geht nicht von einer konkreten Bedrohungslage aus. Grund zur Sorge besteht also nicht. Trotzdem griff die Stadtverwaltung eine Idee auf, die im Frühjahr von der Hentschke Bau GmbH an sie herangetragen wurde. Am Rande des Kornmarktes werden mobile Absperrungen aufgestellt, die Hentschke Bau extra für den Markt herstellt. Es handelt sich dabei um Betonteile, die ineinander gesteckt werden. Diese sind der Silhouette eines Tannenbaumes nachempfunden und entsprechend eingefärbt. Jeder der Bäume wiegt knapp eine Tonne – und bildet somit eine robuste und optisch wahrnehmbare Barriere. „Außerdem erhöhen wir den Wachschutz, weil in der Vergangenheit immer wieder Hütten beschmiert und beschädigt wurden“, erklärt Andreas Hennig.

Malwettbewerb

Auch in diesem Jahr gibt es für Kinder wieder einen Malwettbewerb. Die Stadtverwaltung Bautzen sucht die schönsten Bilder zum Thema „Sport verbindet“. Die Bilder müssen bis 12. Dezember im Kulturbüro auf dem Fleischmarkt eingegangen sein (Bitte Name, Alter und Anschrift angeben). Am 15. Dezember überreicht der Weihnachtsmann dann im Rathaus Preise an die besten jungen Künstler. Außerdem werden die Bilder in der Kinder- und Jugendbibliothek ausgestellt.

635. Bautzener Wenzelsmarkt

vom 30. November bis 23. Dezember





Öffnungszeiten der Händler

Montag bis Mittwoch:

11.00 bis 19.00 Uhr

Donnerstag:

11.00 bis 21.00 Uhr

Freitag bis Sonntag:

11.00 bis 20.00 Uhr

Öffnungszeiten der Gastronomen

Sonntag bis Mittwoch:

11.00 bis 20.00 Uhr

Donnerstag bis Sonnabend:

11.00 bis 22.00 Uhr

Verkaufsoffene Sonntage in Bautzen

2. und 16. Dezember:

12.00 bis 18.00 Uhr