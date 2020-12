2400 Euro fÃ¼r Corona gebeutelte HÃ¤ndler und Gastronomen

Blank Paper To Write On Online that will fulfill our your needs. Our company is here for you. We write unique essays of high-quality that meet all your requirements . Die Stadtverwaltung von Bischofswerda hat sich etwas Besonderes einfallen lassen und einen digitalen Adventskalender ins Leben gerufen, der die vom Lockdown betroffenen Gewerbe unterstützt und den Gewinnern eine vorweihnachtliche Freude beschert.

Der Weihnachtsmarkt und der verkaufsoffene Sonntag mussten aus bekannten Gründen ausfallen. 2400 Euro, die aus den städtischen Mitteln dadurch „eingespart“ wurden, wurden allerdings nicht zur Seite gelegt, sondern sinnvoll investiert. So kaufte die Stadt Gutscheine von verschiedenen Händlern, Gastronomen sowie Freizeiteinrichtungen und packt diese in einen Adventskalender mit ein. Jeden Tag werden zwei Gutscheine á 50 Euro verlost.

Die Teilnahme am digitalen Adventskalender ist denkbar einfach: Fans der Bischofswerdaer Facebook-Seite müssen nur kommentieren, warum gerade sie einen Gutschein gewinnen möchten. Die zwei besten Begründungen, die von den anderen Nutzern die meisten „Gefällt mir“-Angaben erhalten, können sich dann über den gewünschten Gutschein freuen. Es werden unter anderem Gutscheine vom Bowling-Treff in Bischofswerda, Café und Bar Enjoy oder dem Kosmetikstudio Cinderella verlost. Alles Unternehmen, die wegen der beschlossenen Corona-Maßnahmen schließen mussten.

OB Holm Große ist begeistert von der Idee und findet: Ich freue mich, dass mein Team der Stabsstelle nach der schmerzlichen Weihnachtsmarkt-Absage sofort eine kreative Lösung gefunden hat. Zum einem können wir den vom Lockdown betroffenen Branchen helfen und zum anderen den Einwohnern und Freunden unserer Stadt eine vorweihnachtliche Freude schenken“.

Hier geht’s zum digitalen Adventskalender der Stadt Bischofswerda