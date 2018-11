24 Überraschungen im Dezember

Vor fünf Jahren rief die Stadt den besonderen Adventskalender ins Leben. In diesem Jahr hat der Verein Regenbogen bereits zum zweiten Mal den Hut auf und sorgt für die Organisation der 24 Türchen. An zwei weihnachtlichen Buden gibt Essen und Getränke. An einer gibt es gegen eine Spende Bratwurst und Glühwein, an der anderen können sich Schulen etwas dazuverdienen und beispielsweise selbstgebackene Plätzchen verkaufen. Für das leibliche Wohl ist also bestens gesorgt, fehlen noch die Kalendertürchen.

Für die gibt’s in diesem Jahr eine eigene Bühne vor dem Goldenen Engel. „Die Kinder haben sich überlegt, dass Eiskönigin und Grinch in diesem Jahr den Kalender bespielen“, sagt Robin Stachowski vom Regenbogenverein. Die beiden öffnen also vom 1. bis 24. Dezember jeden Abend um 17 Uhr ein Türchen. Dahinter verbergen sich kleine Überraschungen, die Kindereinrichtungen, Vereine und Organisationen zusammen mit dem Verein Regenbogen auf die Beine gestellt haben.

Auch eine Stempelkarte nebst Gewinnspiel gibt es. Wer mindestens 12 der 24 Türöffnungen miterlebt und sich den entsprechenden Stempel holt, hat die Chance zu gewinnen. Am 12. Dezember muss dazu nicht der Altmarkt, sondern die Oberschule besucht werden, da der lebendige Adventskalender an diesem Tag dort sein Türchen öffnet. Im vergangenen Jahr warfen rund 1500 Menschen einen Blick auf die Kalendertürchen. Verein und Stadt hoffen, dass es in diesem Jahr wieder so viele sind.

Schöne Weihnachtsbäume allerorten

Auch die Weihnachtsbaumaktion wird es in diesem Jahr wieder geben. Aus der Idee einer Lehrerin entstanden geht sie dieses Jahr in die dritte Runde. 43 Geschäfte aus der Innenstadt stellen insgesamt 44 Weihnachtsbäume auf. „Das ist ein neuer Rekord“, verrät Elke Förster von der Werbegemeinschaft Bischofswerda. Die Bäume werden von 17 Schulen und Kitas der Stadt Ende November geschmückt. So können sie über die gesamte Adventszeit beim Einkaufen in der Innenstadt bewundert werden. „Die Händler bieten in der Zeit außerdem viele Aktionen an und haben verlängerte Öffnungszeiten“, so Förster.

Öffnungszeiten im Advent

1. Dezember: 9 bis 12 Uhr

7. Dezember: 9 bis 20 Uhr

8. Dezember: 9 bis 17 Uhr

9. Dezember: 14 bis 17 Uhr

15. Dezember: 9 bis 12 Uhr

22. Dezember: 9 bis 17 Uhr