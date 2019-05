Zum Ersten... zum Zweiten...

Cannabisplantage in Wohnung entdeckt

Bischofswerda. Zwei Streifenpolizisten in Bischofswerda staunten nicht schlecht, als sie am Mittwochmorgen die Wohnung eines 30-Jährigen betraten. Eine scheinbare Blutspur im Aufgang, die bis zur Tür des Appartements des Mannes reichte, hatte die Aufmerksamkeit eines Anwohners des Mehrfamilienhauses an der Karl-Liebknecht-Straße erregt. Die hinzueilenden Beamten klingelten daher, in Sorge um das Wohl des Mieters, an der Tür. Als der 30-Jährige öffnete, wurde zwar schnell deutlich, dass er sich nicht in medizinischer Not befand. Allerdings fiel den Polizisten eine provisorisch errichtete, aber unbestückte Hanfplantage neben verschiedenen szenetypischen Utensilien ins Auge. Bei der Durchsuchung der restlichen Räume der Wohnung entdeckten die Beamten eine Indoorplantage, bestückt mit ungefähr 30 Cannabispflanzen. Überdies fanden die Beamten unter anderem ein Belichtungssystem, Ventilatoren und Samen. Die Kriminalpolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln gegen den 30-Jährigen ein. Die Ordnungshüter stellten sämtliche Pflanzen und diverse Gegenstände sicher, die im Zusammenhang mit der Aufzucht stehen könnten. Die Untersuchungen dauern an.