Die Kenner wissen es: Das erste Septemberwochenende am Goldenen Reiter gehört dem Find great flexible jobs such as 'Legal Resume Bar Admissions, Digital Content Producer - (Austin, TX)' at FlexJobs! Dresdner Keramikmarkt. Übrigens schon zum 26. Mal. So präsentieren rund 70 Aussteller und Ausstellerinnen am Samstag und Sonntag ihre Stücke –von zeitgenössischem Schmuck über Porzellan bis hin zu Gartenkeramik und Skulpturen. Sowohl für Eltern als auch für Kinder gibt es ein buntes Rahmenprogramm. Geöffnet: Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Mehr dazu hier. Eintritt frei!

Am Samstag steigt das diesjährigen Kraftwerk Mitte Fest – ein buntes Familienfest mit Highlights für Jung und Alt – erwartet die Besucher: Trickfilmwerkstatt, Siebdrucktechnik, Kinderzirkus, Kurzfilme und Auftritte namhafter Künstler wie Anna Mateur. Das Fest findet von 11 bis 19 Uhr auf dem Wettiner Platz und dem Areal Kraftwerk Mitte statt. Der Eintritt ist frei! Programm hier.

Gleich zwei Mal kann am ersten Septemberwochenende getrödelt werden, und zwar auf dem Flohmarkt hinter dem Haus der Presse. Antikes, Gebrauchtes und Nützliches werden Samstag und Sonntag jeweils von 9 bis 15 Uhr feilgeboten. Der Eintritt ist frei!

Die Traditionsbahn Radebeul schickt am Wochenende nicht nur den Zuckertüten-Zug (Samstag) nach Moritzburg auf die Strecke, sondern hat für Sonntag auch eine Karl-May-Fahrt organisiert, von der auch Ganoven Wind bekommen haben. Apropos Karl-May: An Winnetous fiktiven Todestag (2. September 1874) wird am 4. September im Karl-May-Museum erinnert, und zwar mit einer multimedialen Hommage an Karl May. Dazu wird die Fassade zum Park der Villa Shatterhand in eine große Leinwand verwandelt. Mehr dazu steht hier.

Weinböhla macht am Wochenende (3. bis 5. September) seinem Namen alle Ehre – mit dem Winzerstraßenfest. Das beschauliche Weinfest lockt wieder in die Höfe rund um den Kirchplatz. Neben regionalem Wein wird auch reichlich Kultur geboten (zum Programm). Der Eintritt ist frei! Es gilt die 3G-Regel.

Händlermeile, Livemusik, DJ-Gigs, Rummel und vieles mehr wartet auf die Besucher des Stadtfestes Riesa. Bei freiem Eintritt und überschaubaren Auflagen kann von Freitag bis Sonntag gefeiert werden. Alle Infos dazu gibt es hier.

Regionale Produkte kosten, probieren und kaufen! Möglich ist das am Sonntag (5. September) beim Naturmarkt in Stadt Wehlen. An 45 Ständen werden ausgesuchte regionale und ökologische Produkte der Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz feilgeboten. Dazu gibt es von 9 bis 19 Uhr ein vielfältiges Programm, u.a. mit den Elb Meadow Ramblers und Thomas Stelzer & Friends. Der Eintritt ist frei. Zum Programm geht´s hier.

Tipp: In Stadt Wehlen sind nur wenige Autoparkplätze vorhanden. Deshalb wird empfohlen, auf das Fahrrad oder den Bus auszuweichen. Zwischen dem ZOB Pirna und Stadt Wehlen wurde extra eine Busverbindung eingerichtet.

Dresden-Nickern / Osterzgebirge

Alle Radfahrbegeisterte sind am Sonntag eingeladen, ins Osterzgebirge zu strampeln. Die 24. Auflage der Artour führt wieder von Dresden-Nickern nach Altenberg. Angeboten werden Strecken von 20, 30, 45, 65 und sogar über 100 Kilometer – Verpflegungspunkte inklusive. Das Radfahr-Fest für Jedermann startet 11 Uhr am Fahrrad XXL Dresden-Nickern. Bitte anmelden unter www.fahrrad-xxl.de/artour bis spätestens 3. September!