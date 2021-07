Wohin am Wochenende?

Dresden

Für Freunde motorisierter Zweiräder gibt es dieses Wochenende nur einen Ort - das Ostragehege in Dresden. Vom 23. bis 25. Juli locken die Harley Days Dresden in die Rinne. Es gibt Bikeshows, Livekonzerte, Aus- und Probefahrten und vieles mehr. Auf die jüngeren Besucher wartet u.a. ein Abenteuerpark. Los geht's Freitag ab 14 Uhr, Samstag und Sonntag ab 10 Uhr. Eintritt: 10 Euro (Tagesticket), 15 Euro Wochenendticket. Infos hier.

Ein Ticket für 36 Museen. Das verspricht die Museumsnacht in Dresden am Samstag von 18 bis 24 Uhr. Mit dabei: das Verkehrsmuseum, das Albertinum, das Grüne Gewölbe u.v.m. Einzelticket: 13 Euro (ermäßigt 9). Infos hier.

Radebeul

Was für's Auge bietet sich am Samstag und Sonntag in Radebeul beim mobilen Straßenfest "Karawane der Lebenslust". Vom Naundorfer Dorfanger bis hinauf zu den Weinbergen ist ein Umzug mit Musikern, Tänzern, Künstlern und Akrobaten zu erleben. An beiden Tagen hält die Parade 14 Uhr und 17 Uhr in zwei Stadtteilzentren und die Künstler präsentieren in kurzen theatralischen Shows ihr Können. Als Höhepunkt zieht die Karawane am Samstag 22 Uhr über den illuminierten Dorfanger in Altkötzschenbroda. Eintritt frei. Infos hier.

Meißen

Pünktlich zum Start in die Sommerferien hat die Stadt Meißen ein umfangreiches Programm für große und kleine Besucher auf die Beine gestellt. So spielt am Samstag (bei schönem Wetter), ab 16 Uhr das Figurentheater Cornelia Fritzsche auf dem Theaterplatz die Geschichte von „Kasper & der Eierplinsen“. 19 Uhr steht dann das Stück „Ursula von Rätin“ auf dem Plan. Am Sonntag, 15 Uhr, steigen außerdem ein Spielplatzkonzert auf dem Abenteuerspielplatz „Waldburg“ an der Hohen Eifer und ab 16.30 Uhr eins auf dem Spielplatz Bergstraße. Infos hier.

Dittersbach-Dürrröhrsdorf

Auf dem traditionellen Festplatz des Dittersbacher Jahrmarktes (Am Markt 2) steigt am Samstag eine Partynacht unter freiem Himmel. Ab 18 Uhr heißt es „Die Sächsische Schweiz feiert!“ Mit der Sause starten DJ Felix Arnold und Kollegen wieder mit Live-Publikum durch – Flammen-Show, Pyrotechnik und Feuerwerk inklusive. Tickets gibt's an der Abendkasse. Infos hier.

Bad Schandau

Rund 50 Keramiker aus Deutschland, aus Polen und Tschechien beleben am Wochenende die Elbwiesen in Bad Schandau. An der Promenade zwischen Kirnitzsch-Mündung und Dampferanlegestelle präsentieren die Töpfer und Keramik-Künstler am Samstag und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr, bei einem Keramik-Markt ihre Kunst. Ein Holzspielzeug-Hersteller und ein Korbmacher sind ebenfalls dabei. Eintritt frei.

Maxen

Muntere Männerkehlen des Sächsischen Bergsteigerchores "Kurt Schlosser" Dresden bringen am Sonntag die Naturbühne Maxen zum Klingen. Ab 15 Uhr tritt der Klangkörper im einstigen Marmorbruch auf. „Berge, Schnee und Sonnenschein“ lautet der Konzerttitel. Karten zu 15 Euro an der Tageskasse.