Wie SachsenEnergie mit Ãœberstunden Flutopfern helfen kann

Auch über ein halbes Jahr nachdem ein Hochwasser große Teile der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler zerstörte und 73 Menschen das Leben kostete, wird weiter daran gearbeitet, die Folgen der Naturkatastrophe zu beheben.

Mit Hilfe einer Spende aus Sachsen von insgesamt 110.000 Euro können der Wiederaufbau vor Ort weiter vorangetrieben und wichtige Anschaffungen getätigt werden. Neben der Grundschule Bad Neuenahr kommt das Geld der Spielgemeinschaft Ahrtal mit zugute. Dafür werden jeweils 40.000 Euro gespendet. Außerdem profitiert der Spendentopf des Landkreises Ahrweiler, wofür die restlichen 30.000 Euro gespendet werden. Die Mittel aus diesem Fonds sollen künftig für Projekte und Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau des Ahrtals genutzt werden.

Möglich wird dies durch eine Gemeinschaftsaktion der Beschäftigten des Versorgers SachsenEnergie. Sie spenden einen Teil ihrer Überstunden und möchten damit ein Zeichen der Solidarität und Anteilnahme an die Opfer der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz senden möchte.

Der Dresdner Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der SachsenEnergie Dirk Hilbert: „Die Menschen in der Region Dresden haben die Hochwasserkatastrophen von 2002 und 2013 nicht vergessen und gerade deshalb ist die Solidarität mit den betroffenen Regionen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz auch so groß gewesen. Ich bin den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens sehr dankbar, dass sie dieses starke Zeichen gesetzt haben.“

