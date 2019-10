Wie bist Du?

»Eine Beurteilung des Verhaltens von Schülern hinsichtlich Fleiß, Ordnung, Betragen und Mitarbeit mit Zensuren im Zeugnis sei unzulässig!« So entschied erst kürzlich ein Gericht in Sachsen. Der Freistaat will das nicht akzeptieren und legt Berufung ein.

Handwerker sind empört

Eine ganz klare Meinung dazu hat Jens-Torsten Jacob, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Region Meißen: »Die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Dresden, die Ausstellung von Kopfnoten auf Zeugnissen für unzulässig zu klären, können wir in der Kreishandwerkerschaft der Region Meißen nicht nachvollziehen. In vielen Handwerksbetrieben helfen die Kopfnoten bei der Personalauswahl, da sie erste Informationen über die sozialen Kompetenzen und Fähigkeiten des Bewerbers geben. Sehr gute bis gute Leistungen in den regulären Schulfächern sind wichtig und essenziell. Die Chancen sinken jedoch für junge Menschen mit weniger guten Ergebnissen bei Wegfall von guten Kopfnoten.

Wenn beispielsweise ein jugendlicher Bewerber nur ausreichende Leistung in den Hauptfächern wie Mathematik oder Physik hat, dafür aber gute bis sehr gute Kopfnoten für Betragen, Fleiß, Mitarbeit und Ordnung auf dem Zeugnis kann er immer noch in die engere Auswahl kommen. Der Grund dafür ist, dass die vier genannten Komponenten im alltäglichen Handwerksbetrieb eine wichtige Rolle spielen. Sie geben dem Arbeitgeber Auskunft, ob der Bewerber arbeitswillig ist und seinen Aufgaben gewissenhaft nachgeht. Schulnoten spiegeln dieses nur bedingt wieder. Es kann leider durchaus möglich sein, dass auf Grund von enormen Schulausfall die Ergebnisse in den Fächern hätte gar nicht erreicht werden können.« Übrigens, nicht nur im »Handwerk« sondern auch in anderen Wirtschaftsbereichen sind Kopfnoten ein ausschlaggebendes Entscheidungsmerkmal bei der Personalwahl.

Auch Lehrer sind für Kopfnoten

Auch die Schulleiterin des Städtischen Gymnasiums Riesa, Silke Zscheile, ist für eine Benotung: »Ich bin prinzipiell für die Vergabe von Kopfnoten. Sie geben dem Schüler auch die Möglichkeit zur Selbstreflexion. Wenn ein Schüler ständig die Note vier im Betragen hat, dann ist das ein Hinweis darauf, dass er an seinem Verhalten etwas ändern muss. Kopfnoten werden schließlich nicht von Einzelpersonen vergeben, sondern von einer Lehrerkonferenz. Hinzu kommt, dass auf Abschlusszeugnissen keine Kopfnoten stehen, dort also niemand an den Pranger gestellt wird«.