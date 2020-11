Wer spendet Plasma fÃ¼r Covid-19-Kranke?

page service providing professionally written dissertations. You will graduate this year! Der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost sucht Menschen, die eine durch einen Arzt oder Labor bestätigte Infektion mit SARS-CoV-2 ausgestanden und seit mindestens 4 Wochen keine Symptome mehr haben.

Sie sollten sich als mögliche Spender von Blutplasma melden. Denn in ihrem Plasma sind Antikörper zu finden. Diese sogenannten neutralisierenden Antikörper können in den meisten Fällen vor einer erneuten Infektion schützen und Patienten helfen, die aktuell unter einer SARS-CoV-2 Infektion leiden und lebensbedrohlich erkrankt sind. Der DRK-Blutspendedienst prüft das Plasma auf Gehalt von gegen SARS-CoV-2 gerichteten Antikörpern und stellt daraus Rekonvaleszentenplasma (RKP) für die unmittelbare Behandlung von COVID-19 Patienten her.

Wer kann Plasma spenden?

Mögliche Spender sollten ausgeprägte Symptome gehabt haben, die seit mindestens vier Wochen vorüber sind. Zudem müssen sie zwischen 18 und 60 Jahre alt sein und mindestens 50 Kilogramm wiegen.

Für Plasmaspenden gelten bestimmte Voraussetzungen, die vorab im Spendencheck abgeklärt werden können: Spendencheck