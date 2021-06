Weitere Lockerungen der Corona-Regeln

Accordingly, you should consider the proposal to follow urlfrom our resource. OceanEssay is a professional Ph.D. dissertation writing service. It has withstood the test of time with great success. Today, we have thousands of grateful and devoted customers throughout the globe. Das Kabinett hat sich in seiner Sitzung mit der Fortschreibung der Corona-Regeln für die Zeit ab Juli befasst und einer neuen Corona-Schutz-Verordnung zugestimmt. Die neue Verordnung tritt mit dem 01. Juli in Kraft und gilt bis zum 28. Juli 2021.

Liegt die 7-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer Kreisfreien Stadt an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter dem Schwellenwert von 10, entfallen ab dem übernächsten Tag die meisten Beschränkungen.

Beschränkungen die bestehen bleiben sind jedoch:

Erfordernis der Erstellung und Einhaltung eines (genehmigten) Hygienekonzeptes

Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes in Geschäften und Märkten, bei körpernahen Dienstleistungen und im ÖPNV

Pflicht zum Tragen einer FFP-2-Maske, wo sie nach Corona-Schutz-Verordnung vorgesehen ist

Regelungen zu Großveranstaltungen

Testpflicht für Diskotheken, Clubs und Musikclubs

Testpflicht im Bereich der Prostitution

Regelungen zu Gesundheits- und Sozialeinrichtungen

Liegt die 7-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer Kreisfreien Stadt an fünf aufeinanderfolgenden Tagen über dem Schwellenwert von 100, gilt ab dem übernächsten Tag u.a.:

Private Zusammenkünfte sind allein mit Angehörigen des eigenen Hausstandes und einer weiteren Person zulässig. Kinder unter 14 Jahren bleiben hierbei unberücksichtigt.

Großveranstaltungen sind untersagt.

Eheschließungen und Beerdigungen dürfen nicht mehr als zehn Personen teilnehmen.

Bis auf Geschäfte und Märkte, die der Grundversorgung dienen oder Waren des täglichen Bedarfs führen, z.B. Supermärkte, Baumärkte oder Drogerien, müssen alle Geschäfte geschlossen gehalten werden, können aber click-and-collect bzw. bis zu einer 7-Tage-Inzidenz unter 150 click-and-meet anbieten.

Die Ausübung körpernaher Dienstleistungen, mit Ausnahme von Friseurbetrieben, Fußpflege sowie zu sonstigen medizinisch oder seelsorgerisch notwendigen Zwecken ist untersagt.

Der Gastronomiebetrieb, ausgenommen die Abholung und Lieferung von Bestellungen ist ebenso untersagt, die touristische Unterbringung.

Kultureinrichtungen wie z.B. Museen, Galerien müssen geschlossen bleiben.

Kontaktfreier Sport ist allein, zu zweit oder Angehörigen des eigenen Hausstandes zulässig.