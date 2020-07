VVO-Abokunden-Sommerbonus: Sachsenweit günstig

Sachsen. Die zwölf Verkehrsunternehmen und der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) laden alle Abo-Kunden in den sächsischen Sommerferien (18. Juli bis 30. August) zu günstigen Ausflügen mit Bus und Bahn ein. Als Dankeschön für ihre Treue während der Pandemie dürfen Nutzer von Abo-Monatskarten und JobTickets, egal welcher Tarifzone oder Preisstufe, täglich im ganzen Verkehrsverbund unterwegs sein. Als Bonus für Familien, die ihren Urlaub zu Hause verbringen, gilt die Familientageskarte für neun Euro während der Sommerferien immer mittwochs nicht nur in einer Tarifzone sondern ebenfalls im gesamten Verbund zwischen Hoyerswerda und Altenberg sowie Bad Schandau und Riesa. So können an jedem Mittwoch zwischen dem 22. Juli und dem 26. August zwei Erwachsene und maximal vier Schüler bis zum 15. Geburtstag mit einer Familientageskarte für eine Tarifzone im VVO unterwegs sein. Familien sparen so bis zu zehn Euro. Ausflugstipps hat der VVO unter www.vvo-online.de/entdeckersommer zusammengefasst. „Mit der Aktion möchten wir unseren vielen Stammkunden danken, die trotz Home-Office oder Kurzarbeit ihr Abo behalten haben“, erläutert Andreas Hemmersbach, Vorstand der Dresdner Verkehrsbetriebe AG. „Deshalb haben wir den Geltungsbereich und die Mitnahmeregelung der Abo-Karten in den Sommerferien erheblich erweitert.“ Alle Tickets im Abonnement, von ermäßigter Monatskarte bis JobTicket zum Normalpreis, gelten nicht nur in der ausgewählten Tarifzone, sondern täglich im ganzen VVO. Als Extra gelten die Abo-Karten auch in allen besonderen Bahnen und Linien im VVO. Auf den Schmalspurbahnen, bei der Kirnitzschtalbahn, auf der Dresdner Schwebebahn sowie bei der Stadtrundfahrt Meißen benötigen lediglich die mitgenommenen Personen ein Ticket. „Bei allen Inhabern eines normal-preisigen Abos für drei Tarifzonen oder den Verbundraum bedanken wir uns zusätzlich noch mit einem Sachsen-Ticket für zwei Personen, das einmal während der Sommerferien genutzt werden kann“, ergänzt Stephan Naue, Leiter Produktmanagement Sachsen der DB Regio Südost. „Damit lassen sich noch mehr Ziele in Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen erkunden.“ Alle Stammkunden der Unternehmen im VVO erhalten in Kürze einen Brief mit den wichtigsten Infos. Alle Informationen zu Fahrplan und Tarif erhalten die Fahrgäste auf den Internetseiten, in den Servicestellen und an den Info-Telefonen der Partner im Verbund sowie unter www.vvo-online.de und an der VVO-InfoHotline 0351/852 65 55. Die zwölf Verkehrsunternehmen und der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) laden alle Abo-Kunden in den sächsischen Sommerferien (18. Juli bis 30. August) zu günstigen Ausflügen mit Bus und Bahn ein. Als Dankeschön für ihre Treue während der Pandemie…

