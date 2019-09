Vorsicht am Geldautomaten: Erneut Betrüger unterwegs

Bautzen, Hochkirch, Kodersdorf, Krauschwitz, Niesky und Reichenbach: In diesen Orten haben Unbekannte insgesamt acht Geldautomaten präpariert. Sie brachten Vorrichtungen an, die im jeweils rechten Moment die Auszahlung eines gewünschten Bargeldbetrags unbemerkt verhindern sollten. Die Scheine verließen zwar den Automaten, kamen aber nicht beim Kunden an. Blieb das böse Spiel unbemerkt, war es den Betrügern schließlich ein Leichtes, das „umgeleitete“ Geld an sich zu nehmen.

„Dies gelang nach jetzigen Erkenntnissen in einem der acht Fälle“, teilt die Polizei mit. Der Geschädigte beabsichtigte an der Niederkainaer Straße in Bautzen einen Betrag von 70 Euro abzuheben. Der Ausgabeautomat spuckte jedoch scheinbar gar nichts aus, so dass der Kunde die Filiale wieder verließ. Daraufhin erbeuteten die Unbekannten die zurückgebliebenen Banknoten. Der Sachschaden an den betroffenen Automaten ist bisher nicht abschließend beziffert. Es ist nicht der erste Fall dieser Art in der jüngeren Vergangenheit. Bereits Anfang September hatte die Polizei vor manipulierten Geldautomaten gewarnt.

Nach den neuen Vorfällen begaben sich Spezialisten am Montag auf die Suche nach Spuren. Die Kriminalpolizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Überprüfung weiterer Geldautomaten angeregt. Die Untersuchungen dauern an. Die Polizeidirektion Görlitz rät abermals zu besonderer Aufmerksamkeit beim Abheben von Bargeld. Im Falle ungewöhnlicher Unregelmäßigkeiten ist es empfehlenswert, sich unverzüglich mit dem Personal der jeweiligen Bank oder der Polizei in Verbindung zu setzen.

Jeder, der am Sonntag an den angegebenen Orten erfolglos versucht hat, Geld abzuheben, wird ebenfalls gebeten, seine Bank beziehungsweise die Polizei zu verständigen.

Hinweise zu möglichen Tätern, Fahrzeugen, Kennzeichen oder Ähnlichem nimmt das Polizeirevier Görlitz unter der 03581 650 - 0, das Polizeirevier Bautzen unter der Rufnummer 03591 356 - 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.