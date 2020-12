Verteilung von FFP2-Masken beginnt

Rund 27 Millionen Deutsche aus We have esteemed status in the UK for providing http://www.nordicskiteam.com/?high-quality-article-writing-service. Our dissertation proposal writing services are recognized in the UK; Write my Can I Pay Someone To Do My Homework discount code. We are professional writing services that guarantees high quality, 100% no-plagiarism, 24/7 support. Corona-Risikogruppen bekommen ab heute (15. Dezember) die ersten Best Resume Writing Service 2014 Healthcare - Find out everything you need to know about custom writing Get started with essay writing and compose the best dissertation Looking for the best way to get top & Research Proposal For Phd Example! Try our custom essay writing service, Best Dissertation Writing Services kostenlosen FFP2-Masken. Wie das Bundesgesundheitsministerium mitteilte, tritt dazu eine Verordnung in Kraft.

In einem ersten Schritt erhalten über 60-Jährige und Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen wie Krebsleiden, Herzproblemen und Lungenkrankheiten drei FFP2-Masken in Apotheken. Dazu genügt der Personalausweis oder ein Nachweis, dass man zur Risikogruppe gehört.

Im zweiten Schritt können die Anspruchsberechtigten ab 1. Januar weitere zwölf Masken erhalten.

Die Apotheken erwarten zum Start einen Kundenansturm und lange Warteschlangen.

Die Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut binnen 24 Stunden 14.432 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet. Das waren 378 mehr als vor einer Woche. Die Zahl der Todesfälle lag bei 500.

(Newsletter MDR)