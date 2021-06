VerstÃ¤rkte Impfangebote fÃ¼r Sachsens Hochschulen

American Phd Thesis Database Online > Why is PhD Dissertation Writing a Complex Task for Many Students? Writing a premium quality PhD dissertation is a particularly difficult task, which requires much time and efforts. The student should know the theoretical material perfectly, as well as be able to apply his practical writing skills. Writing a PhD dissertation requires much research work along with Der Betrieb an den sächsischen Hochschulen soll zum Wintersemester 2021/22 möglichst vollumfänglich wiederaufgenommen werden können. Dabei spielt die Impfung gegen das Coronavirus eine entscheidende Rolle. Für Studierende in Sachsen soll der Weg zur Impfung erleichtert werden. In Planung sind spezielle Angebote in Impfzentren. Darüber hinaus ist auch der gezielte Einsatz mobiler Impf-Teams vor Ort an den Hochschulen möglich. Das Deutsche Rote Kreuz und die Hochschulen werden sich hierzu abstimmen.

Gesundheitsministerin Petra Köpping: »Wir verfolgen nach wie vor das Ziel, jede vorhandene Impfdosis schnellstmöglich zu verabreichen. Jede Impfung bedeutet einen Schritt hin zu mehr Normalität. Wir wissen um die schwierige Situation gerade auch der jungen Menschen, die zunächst aus Rücksichtnahme auf ältere Menschen viele Einschränkungen akzeptiert haben. Da sich die Situation bei der Impfstoffmenge entspannt, wollen wir nun verstärkt die Studierenden in den Fokus nehmen, um ihnen eine Perspektive für ein möglichst uneingeschränktes Wintersemester zu bieten. Ich möchte gleichzeitig daran erinnern, dass sich schon jetzt jeder ohne Priorisierung im Impfzentrum und bei niedergelassenen Ärzten impfen lassen kann. Auch heute sind noch hunderte freie Termine in den Impfzentren verfügbar.«

Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow: »Nur wenn möglichst viele Studierende vollständig immunisiert sind, können auch unsere Hochschulen für verlässliche Rahmenbedingungen sorgen, die im kommenden Wintersemester eine weitgehende Rückkehr zur Normalität erlauben. Die Lehre in Präsenz ist wichtig für den Studienerfolg jeder Studentin und jedes Studenten. Die inzwischen entwickelten, vielfältigen und guten Online-Formate, können dennoch den direkten Austausch am Campus nicht ersetzen.«