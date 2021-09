Unterschreiben fÃ¼r die Wildbienen

O2I provides high-quality http://udrzbapodniku.cz/?dissertation-sur-la-guerre-juste offered by qualified and experienced content writers. Wenn es um die Rettung von Bienen geht, denken die meisten Menschen an Honigbienen. Doch mindestens genauso bedroht wie diese sind die vielen Wildbienenarten. "Seit 1990 ist die Sichtung von Wildbienen um ein Viertel zurückgegangen. Das Insektensterben, das in vollem Gange ist, wird dramatische Folgen für das Ökosystem haben – und kann auch für uns Menschen gefährlich werden«, weiß Katharina Schäfer.

Die in Pieschen lebende Dresdnerin engagiert sich schon seit einem Jahr für die Europäische Bürgerinitiative »Bienen und Bauern retten«. »Bienen nehmen als Bestäuber eine Schlüsselfunktion in der Nahrungsmittelproduktion ein. Geht ihr Bestand weiter so drastisch zurück, ist die Erzeugung unserer Lebensmittel gefährdet. Besonders seit ich Mutter bin, machen mir Themen wie dieses mehr und mehr zu schaffen«, begründet sie ihren Einsatz.

Schäfer unterstützt das Bündnis, indem sie Unterschriften sammelt und Poster ans Schwarze Brett von Bibliotheken, Lebensmittelläden und anderen öffentlichen Orten hängt. Die Kernforderung von »Bienen und Bauern retten« ist der schrittweise Ausstieg aus synthetischen Pestiziden und der Umstieg auf eine nachhaltige und ökologische Landwirtschaft. Bis 30. September läuft dafür europaweit eine Aktion. »Wir brauchen eine Million Unterschiften für die Bürgerinitiaive, dann muss sich die EU-Kommission mit den Forderungen der Initiative auseinandersetzen. Aktuell stehen wir bei rund 768.000.«

Mitmachen unter www.bienenundbauernretten.eu