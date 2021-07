Tschechien: Strengere EinreisebeschrÃ¤nkung gelten ab Freitag

Something that makes an affordable Business Term Paper Topics even cheaper is a nice list of freebies. Choose us and save your precious dollars! Lets write your essay: Service and communication. We believe that constant interaction between students and a professional essay writing service is a must. Thats why we have a reliable Customer Support Team, ready to assist 24/7! You can reach us via Das tschechische Gesundheitsministerium beschloss aus Vorsicht der sich immer weiter verbreitenden Delta-Variante des Coronavirus, die Einreisebeschränkungen zu verschärfen. So müssen Einreisende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Alternativ wird von den tschechischen Behörden ein maximal 72 Stunden alter PCR-Test anerkannt. Darüber hinaus muss vorher ein Online-Formular ausgefüllt werden.

Geimpfte, die länger als 14 Tage vollständig immunisiert sind, sprich: zweimal geimpft wurden, dürfen ohne Einschränkung in das Nachbarland einreisen.

Kleiner Grenzverkehr bleibt ohne Einschränkungen möglich

Ausnahmen gelten dabei auch für den kleinen Grenzverkehr innerhalb von 24 Stunden. Denn dieser ist laut dem tschechischen Gesundheitsamt weiter ohne Einschränkungen möglich.

Inzidenzzahlen in Tschechien steigen

Deutlich härter trifft es Länder wie Russland und Südafrika. Aufgrund der Vorsichtsmaßnahmen der Delta-Mutation wird die Einreise von Touristen aus diesen Ländern untersagt.

Die aktuelle Corona-Inzidenz beträgt 10 Fälle pro 100.000 Einwohner in der Tschechischen Republik. Die Tendenz aus den letzten Wochen zeigt steigende Inzidenzzahlen im Nachbarland.