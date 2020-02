Trocknet Sachsen aus?

Eine Woche für die Kinder im Camillo

Görlitz. Nach der erfolgreichen Wiedereröffnung erwartet die kleinen Kinofans im Camillo Kino ein besonderes Highlight. Die Kinderfilmtage gehen in die 2. Runde. Wie schon 2019 kooperiert das unabhängige Programmkino dafür mit dem internationalen Kinderfilmfestival SCHLINGEL. Vom 13. bis 19. Februar läuft täglich ein Festivalfilm über die neue Camillo-Leinwand. Da müssen Kinder sich im Gebirge alleine durchschlagen, es entstehen Freundschaften auf dem Fußballfeld, viel zu junge Hexen fliegen zur Walpurgisnacht, eine Riesenbirne sticht in See. So verschieden die Themen, so vielfältig sind auch die Herkunftsländer – vom Blocksberg geht es über den Himalaya nach Island und übers Meer zurück in die Niederlande. Kurzfilme für die Kurzen Am Samstag wird mit Unterstützung der Filmförderungsanstalt FFA sogar ein wahres Geschichtenfeuerwerk gezündet, wenn ab 14 Uhr Kurzfilme für Kinder ab 4 Jahren und ab 16 Uhr für Kinder ab 6 Jahren laufen. Im Anschluss an alle Filme und Kurzfilmblöcke haben die Kinder immer die Möglichkeit, in einem kurzen Filmgespräch ihre Eindrücke mitzuteilen und das gerade Gesehene noch einmal Revue passieren zu lassen. Gezeigt werden folgende Kurzfilme: Ab 4 Jahren Der kleine Vogel und das Eichhörnchen, Schweiz 2014 Im Käfig, Frankreich 2016 Island, Deutschland 2017 Sally, Niederlande 2005 Hopfrog, Russland 2012 Gesamtlänge: 21' Ab 6 Jahre Nest, Deutschland 2019 Signalis, Schweiz 2008 Früher oder später, Schweiz 2007 One Man, Eight Cameras, Großbritannien 2014 Ich weine nicht, wenn du auch nicht mehr weinst, Großbritannien 2012 Maa Baa, Deutschland 2016 Im Käfig, Frankreich 2016 Gesamtlänge: 34' Das komplette Programm der Kinderfilmtage gibt’s an vielen öffentlich zugänglichen Stellen in Görlitz und unter www.camillo-goerlitz.de. Nach der erfolgreichen Wiedereröffnung erwartet die kleinen Kinofans im Camillo Kino ein besonderes Highlight. Die Kinderfilmtage gehen in die 2. Runde. Wie schon 2019 kooperiert das unabhängige Programmkino dafür mit dem internationalen…

