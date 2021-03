Testpflicht: So kommen Eltern in die Kita

Doctoral Dissertation Literature Review in ct - Let us help with your Master thesis. Essays & researches written by top quality writers. Entrust your papers to the most Ab 1. April können Kindertageseinrichtungen von Personen nur betreten werden, wenn sie durch eine ärztliche Bescheinigung oder einen Negativ-Test auf das Coronavirus nachweisen können. So sieht es die aktuelle Sächsische Coronaschutzverordnung vor. Zudem darf dieser Nachweis nicht älter als drei Tage sein. Heißt: Für eine normale Kita-Woche (fünf Tage) sind zwei Tests notwendig, sofern das Elternteil sein Kind in der Einrichtung abgeben möchte. Für viele Eltern steht damit die Frage, wie genau sie diesen Nachweis erbringen können?

Wie das Sächsische Kultusministerium gegenüber WochenKurier mitteilte, seien Selbst-Tests (Antigen-Schnelltests) auf eigene Kosten erlaubt. Nach dem Test müsse eine Vorlage ausgefüllt und das Ergebnis eingetragen werden. Wie es aus dem Ministerium hieß, werde das Formular derzeit überarbeitet und dieser Tage zum Download angeboten. Möglicherweise ist es dann auch über die Kindertagesstätten erhältlich. Der Zettel muss anschließend der Einrichtung übergeben werden. Keinesfalls sollte die benutzte Testkassette mit in die Kindertagesstätte gebracht werden, hieß es. Die Einrichtungen selbst werden keine Test-Kits an die Eltern verteilen. Im Kultusministerium weiß man, dass diese Maßnahme auf Vertrauen fußt und appellierte an die Verantwortung der Eltern, die Tests tatsächlich auch durchzuführen.

Ferner wird in den Kindertagesstätten auch die Bescheinigung eines Arztes sowie ein negatives Testergebnis einer der Teststellen akzeptiert. Die Kinder selbst müssen laut Verordnung nicht getestet werden. Die Kindertagesstätten in Sachsen sollen am 6. April wieder öffnen.