Strengere KontaktbeschrÃ¤nkungen in Sachsen gelten

Die Vorwarnstufe im Freistaat Sachsen ist erreicht. Die Zahl von 650 belegten Betten auf den Corona-Stationen wurde an fünf aufeinander folgenden Tagen überschritten. Aktuell sind sachsenweit 920 Betten auf den Normalstationen sowie 224 Betten auf den Intensivstationen belegt. (Stand 3. November)

Um die Patientenzahlen in den sächsischen Kliniken zu reduzieren, gelten ab Freitag, den 4. November strengere Kontaktbeschränkungen: Private Zusammenkünfte im öffentlichen und privaten Raum sind mit maximal 10 Personen zulässig. Die Zahl der Hausstände spielt dabei keine Rolle. Nicht gezählt werden: Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres sowie geimpfte oder genesene Personen.

Auch die Besucherzahlen bei Versammlungen und Veranstaltungen werden eingeschränkt. Fortan dürfen sich maximal 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einer öffentlichen Versammlung zusammenfinden. Geimpfte und genesene Personen werden hierbei genauso mit eingerechnet.

Im Entwurf der neuen Verordnung der Landesregierung ist vorgesehen, dass in der Innengastronomie, bei Kultur- und Großveranstaltungen die 2G-Regel in Kraft tritt. Außerdem sollen Verschärfungen oder Lockerungen nicht wie bisher üblich an fünf aufeinander folgenden Tagen, sondern schon bereits an drei aufeinander folgenden Tagen bestimmt werden.

Der Landkreis Bautzen äußert sich kritisch zur 2G-Regel und favorisiert stattdessen eine allgemeine Testpflicht für alle Personen unabhängig vom Impf- oder Genesungsstatus. Eine finale Entscheidung trifft die Landesregierung am Freitag.