Stiller Protest: Kinderschuhe vor RathÃ¤usern

Im Landkreis Meißen sind seit Montag Kindertagesstätten und Schulen geschlossen, weil die 7-Tage-Inzidenz an mehreren Tagen über 100 lag. Eltern hatten erst am Freitagnachmittag von der Maßnahme erfahren. Landrat Ralf Hänsel hatte sich zuvor für eine andere Lösung stark gemacht, musste sich aber am Ende der Rechtslage beugen. Die Kritik an rein inzidenzfokussierten Schulschließungen ist nicht ganz unbegründet. Eine erste Auswertung der Corona-Tests an weiterführenden Schulen hatte jüngst ergeben, dass die Lehreinrichtungen nicht zu den Pandemietreibern gehören. Positive Testergebnisse waren da die Ausnahme.

Unterdessen haben sich viele Bürgermeister aus dem Landkreis Meißen mit einem offenen Brief an den Ministerpräsidenten gewandt. Darin fordern sie eine differenzierte Strategie für Schulen und Kindertageseinrichtungen. Statt alle Einrichtungen bei einer Inzidenz über 100 zu schließen, sollten notwendige Maßnahmen individuell aus den Testergebnissen vor Ort abgeleitet werden. Ferner forderten die Stadtoberhäupter mehr Mitspracherecht in Sachen "Außengastronomie" sowie die Fortführung des Click & Meet-Services – oberhalb der 100er Inzidenz. Individualsport im Freien und Kindersport in festen Gruppen sollte dem Schreiben nach unabhängig von Inzidenzwerten ermöglicht werden. Um Museen, Bibliotheken und Tiergärten öffnen zu können, schlugen die Unterzeichner ein strenges Testregime für die Mitarbeiter und eine Begrenzung der Besucherzahlen vor. Unterzeichnet wurde der Brief u.a. von Landrat Ralf Hänsel, von Meißens Oberbürgermeister Olaf Raschke und Riesas OB Marco Müller.