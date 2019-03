Startschuss für das erste Lausitz Festival

In wenigen Tagen startet das neue „Lausitz Festival“, das in Zukunft regelmäßig stattfinden und mehrmals im Jahr für außergewöhnliche Kunsterlebnisse in verschiedenen Orten der Region – auch in Brandenburg, Polen und Tschechien – sorgen soll. „Wenn wir den Strukturwandel erfolgreich gestalten wollen, müssen wir auf vielen Ebenen arbeiten“, sagt Ministerpräsident Michael Kretschmer. Das Festival soll auf kultureller Ebene etwas bewegen und über die Landesgrenzen hinaus Aufmerksamkeit für die Lausitz erzeugen. Vier Millionen Euro stellt der Bund für das Projekt zur Verfügung. Die jetzt angekündigten fünf Konzerte sollen nur der Auftakt sein. Auf einer Ideenkonferenz in Hoyerswerda soll mit den Kulturschaffenden der Region die zukünftige Ausrichtung des Festivals diskutiert und entwickelt werden. So soll die in der Region gewachsene kulturelle Basis in die Festivalplanung integriert werden.

Für Intendant Daniel Kühnel ist die Lausitz der richtige Ort, um ein Festival von internationaler Bedeutung zu initiieren. Man müsse es schaffen, „das, wofür die Region steht, der Welt zu erzählen“. So wolle man Menschen für die Lausitz interessieren und sie dazu bewegen, hierher zu kommen. Künftig soll nicht nur die Musik im Zentrum stehen. Ausdrücklich, so die Veranstalter der Görlitzer Kulturservicegesellschaft und der künstlerische Leiter Daniel Kühnel, haben sämtliche Kunstformen in dem Festival Platz.

Kritik am Festival

Kritik an den Festivalplänen kam unter anderem vom Netzwerk „Motor Görlitz“. Dessen Sprecher Mike Altmann kritisiert die mangelnde Einbindung regionaler Akteure und fühlt sich an das Dreiklang-Festival erinnert, das in den 2000ern vom damaligen Wirtschaftsminister Kajo Schommer befördert wurde. Es in der Region zu verankern gelang nicht. Nach wenigen Jahren wurde der Stecker gezogen. „Bereits im Sommer 2018 war bekannt, dass es Geld für das Lausitz-Festival geben wird. Es ist merkwürdig, warum nun mit so heißer Nadel der Auftakt gestrickt wurde. Ohne die ernsthafte Einbindung der Akteure vor Ort wird das Festival scheitern, die Millionen versanden. Es reicht nicht, nur ein Lausitz-Etikett aufzukleben“, so Altmann. Es gelte nun, die Görlitzer Kulturservicegesellschaft dabei zu unterstützen, dass die regionalen Akteure auf Augenhöhe eingebunden werden. Nur so lasse sich ein Festival etablieren, das von den Menschen vor Ort gelebt wird und sich somit langfristig etabliert.

Auch der Görlitzer AfD-Landtagsabgeordnete Sebastian Wippel äußerte im Vorfeld des Festivals Kritik: „Ich freue mich wirklich über jedes Konzert in unserer Stadt und wünsche mir ein lebendiges kulturelles Leben mit der Stadthalle als Mittelpunkt. Aber anzunehmen, durch ein staatlich subventioniertes Festival kämen neue Unternehmen in die Lausitz oder würden sich gründen, ist reichlich naiv und letzten Endes Steuergeldverschwendung.“

So läuft der Festival-Auftakt:

29. März

IDEENKONFERENZ

Im Anschluss Konzert mit NITAI HERSHKOVITS | Jazzpianist

19 Uhr Lausitzhalle Hoyerswerda, Lausitzer Pl. 4, 02977 Hoyerswerda

30. März

EUROPA CHOR AKADEMIE - JOHANN SEBASTIAN BACHS JOHANNES-PASSION

19:30 Uhr Johanniskirche Zittau, Johanniskirche, Johannispl. 1, 02763 Zittau

31. März

INTRADA - SERGEI RACHMANINOW - CHRYSOSTOMOS LITURGIE

19 Uhr Evangelische Kreuzkirche Görlitz, Erich-Mühsam-Straße 1, 02826 Görlitz

1. April

EUROPA CHOR AKADEMIE - LISZT, VIA CRUCIS

20 Uhr Kathedrale St. Jakobus, An der Jakobuskirche 4, 02826 Görlitz

2. April

SYLVAIN CAMBRELING – SYMPHONIKER HAMBURG - BRUCKNER, 7. SYMPHONIE

20 Uhr Evangelisch Lutherische Kirchgemeinde Cunewalde, Kirchweg 1, 02733 Cunewalde

Weitere Informationen und Tickets finden Sie auf www.lausitz-festival.eu.