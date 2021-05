Schwerer Corona-Verlauf: Rangliste der Vorerkrankungen

Für die Untersuchung haben sich mehrere gesetzliche Krankenkassen und Forschungsinstitute des Netzwerks Universitätsmedizin zusammengetan. Im Kern ging es um die Frage, welche Vorerkrankungen bei Personen unter 80 Jahren besonders häufig mit einem schweren COVID-19 Verlauf einhergehen?

Grundlage der Studie sind Abrechnungsdaten von über 30 Millionen gesetzlich Versicherten der AOK Bayern, der AOK PLUS Sachsen und Thüringen, der BARMER, der DAK-Gesundheit und weiteren Kassen. Die Daten der Versicherten wurden mit 35 Erkrankungen abgeglichen, die internationalen Studien zufolge häufig zu einem schweren Verlauf führen.

Menschen die an Leukämie erkrankt sind und behandelt werden, haben den Ergebnissen zufolge ein besonders hohes Risiko. Sie gilt es prioritär mit einer Impfung zu schützen. 31,5 % von ihnen erleiden nach den vorliegenden Analysen bei einer COVID-19 Erkrankung einen schweren Verlauf. Patienten mit metastasierenden soliden Tumoren in Therapie mit einem Anteil von 28,2 % den zweiten Rang. Bei Menschen, die an Demenz erkrankt sind, hatten ein Viertel aller COVID-19 Fälle einen schweren Verlauf. Es folgen Metastasierte solide Tumorerkrankungen ohne Therapie, Herzinsuffizienz, das Alter 75-79, Dialyse, solide Krebserkrankung mit Therapie, zirrhotische und schwere Leberkrankheiten.

Die Studie hat eine hohe praktische Relevanz, weil sie Hausärzte darin unterstützen kann, Patienten mit einem hohen Risiko für schwere COVID-19 Verläufe einfach zu identifizieren und somit möglichst frühzeitig zu impfen. "Stark gefährdete Patientinnen und Patienten sollten schnellstmöglich gegen Corona geimpft werden. Damit schützen wir nicht nur die Patientinnen und Patienten selbst, sondern gleichzeitig auch das Gesundheitswesen vor Überlastung", sagt PD Dr. Ole Wichmann, Leiter Fachgebiet Impfprävention am Robert Koch-Institut.