Schulen ab 12. April wieder offen?

Wie Piwarz erklärte, sollen Lehrkräfte, Schüler, aber auch Erzieher dann verpflichtend zwei Mal wöchentlich einen Selbsttest durchführen. Ziel sei es, trotz vergleichsweise hoher Infektionslagen dadurch einen Schulbetrieb zu ermöglichen und flächendeckende Schul- und Kitaschließungen zu vermeiden. "Wir können dann auf die einzelnen Infektionslagen in Ortschaften oder Schulen reagieren", so Piwarz. Auch die Testpflicht für Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 5 bleibt demnach bestehen. Zuletzt hatte das Sächsische Oberverwaltungsgericht Anträge gegen das Betretungsverbot für nichtgeteste Personen abgelehnt. "Das gibt uns auch die Möglichkeit, dass wir dieses Testregime intensivieren können", so der Minister weiter. Man sei gegenwärtig dabei, zusätzliche Test zu beschaffen. Allein für den Schulbetrieb würden 1,2 Millionen Test pro Woche benötigt. Piwarz betonte, dass es sich bei den Plänen um den aktuellen Diskussionsstand handle.

Gegenwärtig sind die Schulen und Kitas u.a. in den Landkreisen Meißen und Nordsachsen aufgrund anhaltend hoher Inzidenzzahlen (über 100) geschlossen. Landräte und Bürgermeister hatten daraufhin die Abkehr von starren Inzidenzwerten gefordert.