Schul-Tests: Inzidenz von über 100

Laut der aktuellen Corona-Schutz-Verordnung müssen sich Lehrkäfte und Schüler(innen) zweimal wöchentlich testen.

Insgesamt wurden unter den Schülerinnen und Schülern in der letzten Woche 525.577 Tests durchgeführt, darunter waren 540 positive Ergebnisse. Das entspricht einer Infektionsrate von 0,1 Prozent (Vorwoche 0,17) bzw. 103 positive Fälle auf 100.000 Schüler(innen).

8.471 Mal wurde der Test von Schülerinnen und Schülern verweigert. Bei den Lehrerinnen und Lehrern wurden 75.587 Tests durchgeführt, davon waren 181 Tests positiv. Das entspricht hier einer Infektionsrate von 0,24 Prozent (Vorwoche 0,37) bzw. einer Inzidenz von 239. Verweigert wurde der Test bei den Lehrkräften 20 Mal.

Nach der aktuellen Corona-Schutz-Verordnung kann die Schule nur betreten, wer an der Testung teilnimmt oder anderweitig einen negativen Testnachweis vorlegen kann. In der letzten Woche wurden 29.771 negative Testnachweise von Schülerinnen und Schüler vorgelegt und 2.353 Nachweise von Lehrerinnen und Lehrern.