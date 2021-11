Schockwelle an Schockanrufen

Es ist geradezu eine Schockwelle, die sich seit Mitte Oktober über Dresden, Radebeul, Weinböhla, aber auch Freital, Dippoldiswalde und Riesa ausbreitet. Und sie läuft immer nach demselben Schema ab: Bloß kein Wort zu anderen. Alles muss schnell gehen und geheim bleiben. Schließlich geht es um einen Unfall, meist mit Todesfolge, und der oder die Verursacher/-in sitzen schon in U-Haft und können nur mittels Kaution vor dem Gefängnis bewahrt werden. Gefordert werden Summen zwischen 8.000 und 120.000 Euro, wie erst am 20. Oktober wieder zwei alte Damen aus Dresden (82 bzw. 90 Jahre) erfahren mussten. Zum Glück bewahrten sie die Ruhe, beendeten die Telefonate und behielten ihr Erspartes.

Doch leider konnten die Betrüger, die sich stets als Polizeibeamte, Staatsanwälte oder nahe Verwandte ausgeben, in den vergangenen Tagen in Dresden und Radebeul wieder richtig absahnen. Was sich anhört wie ein schlechter Film, spielte sich zum Beispiel in Radebeul tatsächlich so ab: Ein 81-jähriger Mann fiel auf die perfide Betrugsmasche vom Sohn, der wegen eines Unfalls in Haft müsse, herein und zahlte 15.000 Euro. Das Geld übergab er auf der Wilhelm-Eichler-Straße einem Kurier. Drei Tage später erwischte es einen 84-jährigen Radebeuler, der sage und schreibe 40.000 Euro beschaffte und vor einem Supermarkt an der Kötitzer Straße übergab, um seinen Sohn vor dem Gefängnis zu bewahren.In Dresden-Strehlen traf es am 22. Oktober eine 85-jährige Rentnerin, die eigentlich hätte stutzig werden können, als aus den geforderten 25.000 Euro für die einsitzende Tochter plötzlich 15.000 wurden, weil sie nach eigenen Worten nicht mehr Geld habe.

Wer nun denkt, nur hochbetagte Menschen werden auf diese Art abgezockt, der irrt. Die Dame, die am 19. Oktober um 20.000 Euro erleichtert wurde, ist gerade mal 62 Jahre alt. Trotzdem fiel sie auf den angeblichen Polizisten und den nicht existierenden Staatsanwalt herein und trug das Geld zum geheimen Übergabeort Weimarische Straße in der Leipziger Vorstadt. Immerhin liegt den echten Polizeibeamten eine etwaige Beschreibung des Geldkuriers vor: 1,65 m groß, untersetzt, dunkle Haare, Bart, vermutlich um die 50 Jahre alt. Übrigens fanden alle Geldübergaben am helllichten Tag statt.

Weitere 17(!) Schockanrufe, die der echten Polizei gemeldet wurden, gab es allein am 26. Oktober, in den Tagen darauf klingelten die Telefone erneut überall in der Region.

Um so eindringlicher warnt die Polizei: »Legen Sie ein gesundes Misstrauen an den Tag«, rät Polizeisprecher Rocco Reichel. Wer solche Anrufe erhalte, solle stets sofort die angeblichen Opfer konktaktieren, weitere Vertrauenspersonen ansprechen und auf keinen Fall Geld zahlen. »Die Polizei fordert niemals Kaution oder schickt Leute vorbei, die das Geld abholen.«



Auffällig ist, dass die Schockanrufer derzeit eher selten den Enkeltrick anwenden, um an Geld zu gelangen, sondern die Masche mit dem schlimmen Verkehrsunfall und der Gefängnisstrafe benutzen. Hier scheint der psychische Druck, den sie auf ihre Opfer ausüben können, ungleich größer zu sein, als wenn sich ein vermeintlicher Enkel »nur« Geld für ein neues Auto borgen will.

Mit der Falschen haben sich Betrüger jüngst in Würzburg angelegt: Auch sie sollte vergangene Woche Geld zahlen für einen Verkehrsunfall ihrer Tochter – die sie jedoch gar nicht hat. Die alte Dame ließ sich auf den Betrug ein, packte jedoch Klopapierrollen und Gurkengläser in die Tasche für die Geldübergabe. Gleichzeitig verständigte sie eine Bekannte und die Polizei. Zwei Bauarbeiter beobachteten schließlich die Übergabe, verfolgten die zwei Täter (15, 22) mit der vermeintlichen Beute und hielten sie fest, bis die Polizei eintraf.