Schockanrufe, Corona-Schwindel und Trojaner

Es war im Herbst letzten Jahres, als bei einer 95 Jahre alten Dame in Coswig das Telefon klingelte und sie erfuhr, dass ihr Sohn einen Unfall habe und im Krankenhaus liege. Die schon leicht verwirrte Seniorin ließ daraufhin alles stehen und liegen, setzte sich in die Bahn und wollte nach Friedrichstadt ins Krankenhaus. Zum Glück nahm sich an der Endhaltestelle der Linie 4 in Weinböhla eine nette Straßenbahnfahrerin der alten Dame an, besorgte ein Taxi und der Fahrer schaffte die 95-Jährige wieder nach Hause.

Was die alte Dame in ihrer Panik am Telefon offenbar überhörte war die Aufforderung, Geld für die angeblichen Unfallkosten zu zahlen – zum Glück, doch nicht immer gehen solche Schockanrufe glimpflich aus, wie es auch die Polizeimeldungen der Polizeidirektion Dresden seit Jahresbeginn zeigen. Mal ist es die Enkelin einer 89-Jährigen, die einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht haben soll, mal der Sohn einer 60-Jährigen. Gefordert wurden Summen von 40.000 oder 32.000 Euro oder wie erst Anfang Februar im Fall einer 77-jährigen Dame aus Bannewitz 12.000 Euro zur Regulierung eines Unfallschadens. Sie hätte das Geld auch gezahlt, wäre die Mitarbeiterin ihrer Sparkassen nicht so aufmerksam gewesen.

Noch dreister waren jene Betrüger, die am 8. Januar bei zwei hochbetagten Dresdnerinnen anriefen und behaupteten, deren Töchter liegen mit schweren Corona-Erkrankungen in der Klinik und bräuchten 27.000 bzw. 20.000 Euro für dringend notwendige Medikamente. Die beiden rüstigen Damen waren jedoch so clever, bei ihren Töchtern nachzufragen. Ebenso wie eine Seniorin aus Weinböhla und eine 90-Jährige aus Dohna (LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge), bei denen einen Tag später ebenfalls Corona-Schockanrufe eingingen.

Eine weitere Betrugsmasche ist das sogenannte Love Scamming, wie derzeit verstärkt von der sächsischen Außenstelle des Opferhilfevereins Weißer Ring beobachtet wird. Dabei geht es um Liebesversprechen, die in Sozialen Netzwerken oder auf Partnerbörsen mit einer netten Mail eines Unbekannten beginnen. Schnell geht es dann um große Liebe und Hochzeit, doch dann brauchen die angeblichen Ingenieure, Architekten, Computerspezialisten oder US-Soldaten plötzlich Geld von ihren Chat-Partnerinnen, um eine persönliche finanzielle Notlage zu meistern. „Seien Sie wachsam – bei Aufforderungen, Geld zu transferieren, müssen die Alarmglocken schrillen! Sie werden Ihr Geld vermutlich nie wiedersehen«, warnt Geert Mackenroth, Landesvorsitzender des Weißen Ring e.V. Übrigens: Nicht nur Frauen tappen in solche Liebesfallen – auch Männer lassen sich von vermeintlichen Krankenschwestern, Ärztinnen, Lehrerinnen oder Geschäftsfrauen ausnehmen.

Doch es geht noch besser: Seit Ende Januar klingeln vermehrt falsche Microsoft-Mitarbeiter per Telefon an und behaupten, Trojaner auf dem Computer beseitigen zu wollen. Dazu bräuchten sie zum Teil Kontodaten, zum Teil animieren sie zum Öffnen diverser Websiten, um Sicherheitsprogramme herunterladen zu können. Wer denkt, dass auf solche Tricks nur ältere und unerfahrene Silver-Surfer hereinfallen, der irrt. Erst kürzlich sperrten Betrüger einem 18-jährigen Coswiger seinen Computer, nachdem der den Schwindel erkannt hatte.

Was Sie bei dubiosen Anrufen tun sollten