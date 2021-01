SÃ¤chsisches Bildungsticket soll im Herbst kommen

If you have any problems concerning writing tasks, then you need the best http://www.sanostol.de/phd-thesis-stanford-university/ service that can solve them easily. We are ready to do it! Ab dem Schuljahr 2021/2022 soll das Bus- und Bahnfahren für alle sächsischen Schüler an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen, die keine duale Ausbildung absolvieren, deutlich günstiger werden. Mit finanzieller Unterstützung des Freistaates wollen die sächsischen Landkreise und Kreisfreien Städte das »Bildungsticket Sachsen« einführen.

Für maximal 15 Euro im Monat können die Schüler das Bildungsticket verbundweit, ganzjährig und ganztägig in allen Verkehrsmitteln des ÖPNV nutzen. In Abstimmung mit den Landkreisen und Kreisfreien Städten konnten jetzt die nötigen Grundlagen vereinbart werden.

Bis zur geplanten Umsetzung sind jedoch noch einige Voraussetzungen zu bewerkstelligen. Auf Seiten des Freistaates bedarf es u.a. der Anpassung des Gesetzes zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs im Öffentlichen Personennahverkehr. Auch die Landkreise und Kreisfreien Städte müssen jetzt weitere Beschlüsse fassen und Details klären. Neben dem Bildungsticket wird es weiterhin das im Jahr 2018 eingeführte Azubi-Ticket geben.