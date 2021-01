SÃ¤chsischer Tourismus verliert Milliarden

Nach einem hervorragenden Tourismusjahr 2019 mit einem Bruttoumsatz von 8,1 Milliarden Euro hat die Corona-Pandemie das Geschäft in Sachsen zum Erliegen gebracht. Mit einem volkswirtschaftlichen Verlust von über 2,69 Milliarden Euro allein in den Monaten März bis Oktober und rund 50 Prozent der Gäste und Übernachtungen zum ersten Halbjahr ist die Branche massiv getroffen.

Die Übernachtungsrückgänge liegen in Sachsen bis Oktober bei minus 27,4 Prozent, bei den Gästeankünften ist ein Minus von 35 Prozent zu verzeichnen.

Die Sommermonate und der Herbst brachten nur für einige Regionen bzw. bestimmte Beherbergungsbereiche Entspannung. Im Übernachtungsbereich mussten in Ostdeutschland von Januar bis September 2020 die Ferienwohnungen (Minus 14,3 Prozent) und die Campingplätze (Minus 4,5 Prozent) geringere Verluste hinnehmen als die Hotellerie (Minus 40 Prozent) und Gruppenunterkünfte (Minus 58 Prozent).

Regionen mit Bergen und Wasser waren relativ gut nachgefragt, dafür war die Situation in den Städten sehr schwierig. Der Grund hierfür ist der fehlende Geschäftstourismus mit Kongressen, Events, Messen und Tagungen. Auch in Sachsen ist diese Auswirkung deutlich sichtbar: Während die Sächsische Schweiz „nur“ 8,1 Prozent Übernachtungsrückgänge bis Oktober hinnehmen muss, fehlen Leipzig 38,2 Prozent der Übernachtungen, in Dresden waren es 34,9 und im Elbland 30,8 Prozent.

school uniforms research paper Do My Assignment For Me Ireland Online phd research proposal data mining homework help in geography In der Prognose gehen Experten davon aus, dass der sächsische Tourismus zum Ende des Jahres 2020 mit einem Umsatzrückgang in Höhe von 3,5 Milliarden Euro rechnen muss. Das wäre im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von über 40 Prozent.

Mit dem zweiten Shutdown kämpfen viele Tourismusbetriebe um die Existenz. Laut Umfragen geben aktuell 76 Prozent der Hotels und 62 Prozent der Gaststätten an, um ihr Überleben zu kämpfen. Deutschlandweit stieg der Anteil an Kurzarbeit bei Hotels auf 91 Prozent, in der Gastronomie auf 71,7 Prozent.

Die Rücklagen sind bei vielen Betrieben aufgebraucht, Umsatzeinbrüche mussten mit Fremdkapital finanziert werden. Damit droht zum Jahreswechsel einigen Betrieben die Insolvenz. Bund und Bundesländer haben zwar eine Vielzahl von Hilfen beschlossen (u.a. Kurzarbeitergeld, Überbrückungshilfe, November- und Dezemberhilfen und Darlehen), diese konnten aber das Überleben nur sichern, wenn sie rechtzeitig angekommen sind. In Sachsen wurden bis dato branchenübergreifend ca. 11.500 Anträge mit einem Volumen von rund 148 Millionen Euro für die November- und Dezemberhilfen gestellt. Davon wurden rund 19 Prozent ausgezahlt.

Experten schätzen ein, dass weiterhin von einer sehr labilen Marktentwicklung auszugehen ist, die von Reisewarnungen, Lockdowns und Ängsten geprägt wird. Weiterhin wird prognostiziert, dass sich der Inlandstourismus schneller als der Auslandstourismus wieder erholen wird, sobald Reisen wieder möglich sind. Dabei wird es aber insgesamt weniger Reisen geben, diese werden als Reiseziel das Inland haben. Die Gäste werden bei der Anreise den eigenen PKW und weniger öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Nach einer Umfrage sehen rund 91 Prozent der Tourismusorganisationen in Ostdeutschland ein steigendes Interesse an Naturerlebnissen. Perspektivisch werden jene Unternehmen sich am Markt behaupten, welche ein klares Profil besitzen sowie erfolgreich um die Gunst von Kunden und qualifizierten Mitarbeitern werben. Der Wettbewerb um Fach- und Arbeitskräfte hat sich auch branchenübergreifend deutlich verschärft.

Rolf Keil, Präsident des LTV SACHSEN: „Vor diesem Hintergrund müssen wir heute schon an morgen denken. Wenn sich für den Tourismus hoffentlich im ersten Quartal 2021 wieder Perspektiven eröffnen, steht „sicheres Reisen“ im Mittelpunkt. Gebraucht werden praktikable Impfverfahren, anerkannte Testroutinen und kluge Lösungen zur Nachverfolgung für den betrieblichen Alltag im Tourismus. Das Virus wird uns noch lange begleiten, deshalb besteht die Herausforderung für Unternehmen und Destinationen bei den Gästen mit „sicheren Angeboten“ um Vertrauen zu werben, damit Reisen für uns alle wieder unbeschwert möglich wird."