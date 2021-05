Sachsens neue Corona-Regeln

Die neue Corona-Schutz-Verordnung tritt am 31. Mai 2021 in Kraft und gilt bis zum 13. Juni 2021. Die Regeln im Überblick.

Das ist bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 100 möglich:

Kontaktbeschränkung: Maximal zwei Haushalte - drinnen maximal fünf, draußen zehn Peronen.

Einkaufen: Der gesamte Einzelhandel kann für Kunden öffnen, die einen tagesaktuellen Test vorweisen. Supermärkte, Baumärkte und andere Angebote der Grundversorgung sind weiterhin von der Testpflicht ausgenommen.

Gastronomie: Außengastronomie ist zulässig. Voraussetzung ist eine Terminbuchung sowie die Erfassung der Kontaktdaten. Sitzen Menschen aus verschiedenen Haushalten an einem Tisch, sind tagaktuelle Negativ-Tests notwendig.

Sport: Sport von Gruppen von bis zu 20 Minderjährigen im Außenbereich ist möglich. Kontaktfreier Sport auf Außensportanlagen in Gruppen mit bis zu 30 Personen unter Maßgabe der Kontakterfassung ist erlaubt. Kontaktfreier Sport auf Innensportanlagen mit bis zu 30 Personen mit Kontakterfassung und Testpflicht ist erlaubt. Kontaktsport auf Außensportanlagen mit bis zu 30 Personen unter Maßgabe der Kontakterfassung Testpflicht ist erlaubt. Trainer benötigen grundsätzlich einen tagesaktuellen Test.

Freizeit: Die Öffnung von Freibädern ist mit Kontakterfassung und einem Hygienekonzept zulässig. Besucher müssen dazu einen tagesaktuellen negativen Test vorweisen. Für Freizeitparks gelten die selben Auflagen.

Angebote der Kinder-, Jugend- und Familienerholung sind mit Ausnahme von Schulfahrten ebenfalls möglich, wenn ein Hygienekonzept vorliegt, eine Kontakterfassung stattfindet und die Gäste einen negativen tagesaktuellen Test vorweisen.

Das ist bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 50 möglich:

Kontaktbeschränkung: Maximal zehn Personen aus beliebig vielen Haushalten.

Gastronomie: Die Innengastronomie darf öffnen. Voraussetzung ist die Kontakterfassung. Sitzen Personen aus mehreren Hausständen an einem Tisch, müssen diese einen negativen tagesaktuellen Test nachweisen.

Sport: Kontaktsport auf Innensportanlagen ist mit bis zu 30 Personen mit tagesaktuellem Test und Kontakterfassung zulässig, wobei auch das Anleitungspersonal einen tagesaktuellen Test nachweisen muss.

Das ist bei einer 14-Tage-Inzidenz (nahtlos) unter 35 möglich:

Die Testpflicht für Einzelhandel, für Gastronomie und Hotellerie, Zoos, botanische Gärten, Freizeit- und Vergnügungsparks sowie Kulturstätten fällt weg.