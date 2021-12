Sachsen zündet Impfturbo

Aufgrund der hohen Infektionszahlen geht das sächsische Sozialministerium davon aus, dass die Nachfrage nach den Impfungen weiter steigen wird. Auch sei mit schwankenden Impfkapazitäten im Regelsystem zu rechnen – etwa durch Reglementierung der Impfstoffmengen. Zudem könne auch in den Krankenhäusern das Impfangebot durch Überlastung eingeschränkt werden, hieß es in einer Mitteilung. Vor diesem Hintergrund hat das Kabinett am Dienstag eine Aufstockung der staatlichen Impfkapazitäten beschlossen. Der Haushalts- und Finanzausschuss gab grünes Licht für die notwendigen Mittel.

Gesundheitsministerin Petra Köpping: "Unser Ziel liegt bei bis zu 20.000 Impfungen pro Tag durch staatliche Angebote. Damit werden wir unser Impfangebot noch einmal mehr als verdoppeln. In der aktuellen Lage können wir so zuverlässige staatliche Impfkapazitäten anbieten, in Ergänzung zum Regelsystem bei den niedergelassenen Ärzten, Betriebsärzten und Krankenhäusern. Die Inbetriebnahme der vergrößerten Strukturen wird stufenweise geschehen."

So sollen die drei Kreisfreien Städte große Impfstellen bekommen. In den Landkreisen sollen die Impfkapazitäten in den festen Impfstellen möglichst aufgestockt oder bei Bedarf auch weitere kleine Impfstellen eingerichtet werden. Bei Bedarf können weitere mobile Teams zum Einsatz kommen.

Das Impfen von Kindern soll neben dem Angebot bei Kinderärzten als ergänzendes staatliches Angebot ebenfalls ermöglicht werden. Geplant sind zusätzliche Impf-Möglichkeiten an zentralen Orten, separat von Impfangeboten für Erwachsene. Dies kann z.B. durch extra Impfstrecken gewährleistet werden.

Für die nun geplanten Maßnahmen entsteht ein zusätzlicher Finanzbedarf von 160,9 Millionen Euro – der Bund übernimmt die notwendigen und erstattungsfähigen Kosten zur Hälfte.