Sachsen und Bayern schlieÃŸen Corona-Allianz

Dass die Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder und Michael Kretschmer privat ein freundschaftliches Verhältnis führen, ist kein Geheimnis. Auch in wirtschaftlicher Hinsicht bestehen zwischen beiden Freistaaten gute Beziehungen. Genau diese Beziehungen könnten in der Corona-Krise helfen, das Dreiländereck in den Griff zu bekommen. In der Tschechischen Republik liegt die 7-Tage-Inzidenz bei über 700 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner – bisheriger Spitzenwert weltweit. Um die Grenzregion auf deutscher Seite besser zu schützen wurde folgendes Maßnahmenpakt geschnürt:

Grenzkontrollen: Es werden lückenlose Grenzkontrollen stattfinden. Eine Einreise ist nur mit negativem Testergebnis und Arbeitsbescheinigung gestattet.

Testkonzepte: In Zukunft werden einheitliche Testkonzepte in Bayern und Sachsen durchgeführt. Betriebe und Kommunen werden beim Angebot von flächendeckenden Schnelltests unterstützt. Auch das Nachbarland Tschechien wird beim Aufbau von Teststationen und Testkapazitäten unterstützt.

Pendlerquarantäne für Grenzgänger: In Hot-Spots ordnen die örtlichen Behörden für Grenzgänger Pendlerquarantäne an. Das heißt: kein Verlassen des Arbeits-, Schul- und Ausbildungsweges für Grenzgänger. Grenzpendler nach Tschechien verlassen in Deutschland die Wohnung nur aus triftigen Gründen.

Sicheres Arbeiten: Pakt für sichere Unterbringung. Beide Bundesländer unterstützen die Betriebe bei der Bereitstellung von Wohnraum für Pendler aus Tschechien. In den Betrieben wird einheitlich vorgegangen: Möglichst umfassende und flächendeckende, branchenspezifische Home-Office-Lösungen, Mindestanforderungen an Hygiene- und Testkonzepte im gesamten deutsch-tschechischen Grenzraum. Außerdem werden die Gesundheitsämter beider Bundesländer enger miteinander arbeiten.

Hot-Spots: Hot-Spots werden in Zukunft gesondert behandelt. Hierzu zählen: Fortsetzung von Schließungen für Geschäfte, Gastronomie, Kitas sowie Verlängerung von Distanzunterricht im Schulbereich und Ausgangsbeschränkungen. Dabei werden die betroffene Kommunen eng begleitet und bestmöglich unterstützt.

Krankenhausversorgung: Bayerische und sächsische Krankenhäuser nehmen tschechische COVID-19- Patienten auf. Einmal wöchentlich wird ein gemeinsames Lagebild in der Grenzregion zu Infektionszahlen, Bettenbelegung und Mutationen erstellt, um frühzeitige Probleme zu erkennen.

Impfen: 15.000 Impfdosen aus Bayern, Thüringen und Sachsen werden in die Tschechische Republik geliefert. Schutzbedürftige Menschen sollen schnellstmöglich geimpft werden.