Sachsen: So soll die Coronaschutzimpfung laufen

In Sachsen wurden 13 Impfzentren eingerichtet (hier gibt's eine Übersicht). Damit beauftragt ist das Deutsche Rote Kreuz. Im Landkreis Görlitz wird beispielsweise in der Messehalle Löbau geimpft, im Landkreis Bautzen befindet sich das Impfzentrum in der Sporthalle am Flughafen in Kamenz.

Wie der DRK-Landesverband Sachsen auf seiner Website schreibt, ist eine Anmeldung für eine Impfung gegen das Corona-Virus bis voraussichtlich Mitte Januar nicht möglich. Es fehlt schlicht an ausreichend Impfstoff. Zuerst werden die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mitarbeitenden in Pflegeeinrichtungen und das medizinische Personal in Krankenhäusern geimpft.

Die Termine sollen online und telefonisch beantragt werden können. Man werde rechtzeitig informieren, ab wann und wie eine individuelle Terminvergabe möglich ist, schreibt der DRK-Landesverband auf seiner Website.

In Sachsen begannen die Coronaschutzimpfungen am 27. Dezember in Pflegeheimen in Lichtentanne (Landkreis Zwickau) und Radeberg (Landkreis Bautzen) sowie im Klinikum Chemnitz. Impfstart im Landkreis Görlitz war am 28. Dezember im Pflegestift Oberland in Ebersbach-Neugersdorf. Landrat Bernd Lange und die Bürgermeisterin Verena Hergenröder informierten sich zum Impfstart vor Ort und dankten dem Arzt sowie der Einrichtungsleitung für ihre Bereitschaft und die Unterstützung. Landrat Bernd Lange sagte damals: „Ich freue mich, dass heute auch im Landkreis Görlitz mit den Impfungen begonnen wurde. Ein erster Schritt ist getan, und damit auch ein wichtiges Hoffnungszeichen, um die Pandemie langfristig einzudämmen. Ich hoffe, dass wir zeitnah ausreichend Impfstoff zur Verfügung haben werden, um alle Bürgerinnen und Bürger im Landkreis impfen zu können.“

Nötig sind zwei Impfungen im Abstand von drei Wochen. Daher werden von jeder Impfstofflieferung die Hälfte der Dosen für den Zweittermin zurückgestellt. Allein für die erste impfberechtigte Personengruppe (also das Personal und die Bewohner in Pflegeeinrichtungen und das medizinische Personal in Krankenhäusern) bräuchte es über 290.000 Impfdosen, wenn alle einer Impfung einwilligen. Bisher hat der Freistaat insgesamt 68.250 Impfdosen erhalten. Die nächste Lieferung wird am 8. Januar erwartet.

Es soll in Sachsen möglich sein, sich in dem Impfzentrum impfen zu lassen, dass am nächsten zum eigenen Wohnort liegt. Es muss also nicht das Impfzentrum des Landkreises sein, in dem man wohnt. Die zweite Impfung muss dann aber im gleichen Zentrum stattfinden.

Der Ablauf ist nach jetzigem Stand so geplant, dass man nach Anmeldung einen Termin erhält. Hier erfährt man auch, welche Dokumente mitzubringen sind. Dazu gehören auch ein Anamnesebogen mit Einverständniserklärung und ein Bogen zur Impfaufklärung. Beide können bei Onlineanmeldung heruntergeladen werden. Wer sich telefonisch anmeldet, bekommt die Unterlagen laut DRK auf Wunsch per Post zugeschickt.

Im Impfzentrum wird am Impftermin zunächst geprüft, ob der Termin korrekt ist und man alle nötigen Unterlagen dabei hat. Danach wird in einem separaten Raum die Impftauglichkeit geprüft und der Arzt führt mit dem Impfwilligen ein Aufklärungsgespräch. Dann wird geimpft. Ist die Person nicht impftauglich, erhält sie vor Ort einen neuen Termin. Wurde geimpft, muss man noch kurz in einem Wartebereich platznehmen. Hier wird geschaut, ob die Person die Impfung verträgt. Bei unerwünschten Reaktionen kann so schnell reagiert werden.

Wie bereits erwähnt, haben zunächst medizinisches Personal in Krankenhäusern und Bewohner und Personal in Pflegeeinrichtungen oberste Priorität. Danach wird nach einer Priorisierung vorgegangen, die in einer Rechtsverordnung des Bundesgesundheitsministeriums festgelegt wurde. Sie basiert auf den Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut (RKI).

So wird priorisiert:

Personen, die in stationären Einrichtungen für ältere oder pflegebedürftige Menschen behandelt, betreut oder gepflegt werden oder tätig sind,

Pflegekräfte in ambulanten Pflegediensten

Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen mit hohem Expositionsrisiko wie Intensivstationen, Notaufnahmen, Rettungsdienste, als Leistungserbringer der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung, SARS-CoV-2-Impfzentren und in Bereichen mit infektionsrelevanten Tätigkeiten

Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen, die Menschen mit einem hohen Risiko behandeln, betreuen oder pflegen. (v.a. Hämato-Onkologie und Transplantationsmedizin.)

Über 70-Jährige

Personen mit Trisomie 21, mit Demenz oder geistiger Behinderung, nach einer Organtransplantation

Enge Kontaktpersonen von solchen pflegebedürftigen Personen, die über 70 Jahre alt sind, an Trisomie 21 oder einer geistigen Behinderung (bzw. Demenz) leiden oder nach einer Organtransplantation ein hohes Infektionsrisiko haben.

Kontaktpersonen von Schwangeren

Personen, die in stationären Einrichtungen für geistig behinderter Menschen tätig sind oder im Rahmen ambulanter Pflegedienste regelmäßig geistig behinderte Menschen behandeln, betreuen oder pflegen,

Personen, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit einem hohen oder erhöhten Expositionsrisiko in Bezug auf das Coronavirus SARS-CoV-2 tätig sind, insbesondere Ärzte und sonstiges Personal mit regelmäßigem Patientenkontakt, Personal der Blut- und Plasmaspendedienste und in SARS-CoV-2-Testzentren

Polizei- und Ordnungskräfte, die im Dienst, etwa bei Demonstrationen, einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind.

Personen im öffentlichen Gesundheitsdienst und in relevanten Positionen der Krankenhausinfrastruktur

Personen, die in Flüchtlings- und Obdachloseneinrichtungen leben oder tätig sind

Über 60-Jährige

Personen mit folgenden Krankheiten: Adipositas, chron. Nierenerkrankung, chron. Lebererkrankung, Immundefizienz oder HIV-Infektion, Diabetes mellitus, div. Herzerkrankungen, Schlaganfall, Krebs, COPD oder Asthma, Autoimmunerkrankungen und Rheuma

Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen mit niedrigen Expositionsrisiko (Labore) und ohne Betreuung von Patienten mit Verdacht auf Infektionskrankheiten

Personen in relevanter Position in Regierungen, Verwaltungen und den Verfassungsorganen, in Streitkräften, bei der Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz und THW, Justiz

Personen in relevanter Position in Unternehmen der kritischen Infrastruktur, im Apotheken und Pharmawirtschaft, öffentliche Versorgung und Entsorgung, Ernährungswirtschaft, Transportwesen, Informationstechnik und Telekommunikation

Erzieher und Lehrer

Personen, mit prekären Arbeits- oder Lebensbedingungen

(Quelle: www.coronavirus.sachsen.de)

Nötig sind laut DRK folgende Dokumente:

Terminbestätigung

ausgefüllter ärztlicher Anamnese-Bogen mit Einverständniserklärung

ausgefüllter Bogen zur Impfaufklärung

Personaldokument

Krankenversicherungskarte

Impfausweis (Wer nicht über einen Impfausweis verfügt, bekommt laut Sozialministerium eine einheitliche Ersatzbescheinigung)

evtl. wichtige Unterlagen wie z.B. ein Herzpass, ein Diabetikerausweis oder eine Medikamentenliste

Nein. Die Impfung gegen das Coronavirus ist freiwillig.

Nein. Den Impfstoff finanziert der Bund, die kosten für die Impfzentren teilen sich Bund und Länder.

Hinweis: In einer ersten Version des Artikels stand, das Anamnesebogen und Impfaufklärungsbogen auch vor Ort ausgefüllt werden können. Tatsächlich sollen die Bögen aber vorab heruntergeladen und ausgefüllt werden. Wer keinen Internetzugang hat und sich telefonisch anmeldet, bekommt die Unterlagen per Post zugeschickt. Wir haben die entsprechende Stelle korrigiert.