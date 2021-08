Sachsen feiert Tage des offenen Weingutes

45 Winzer, Weingüter und Besenwirtschaften des sächsischen Weinanbaugebietes, eines der kleinsten in Deutschland, präsentieren ihre Weine und heißen Besucher zu Verkostungen und Führungen willkommen. Musiker und Künstler aus der Region geben in den Höfen Konzerte sowie Theatervorführungen. Kinder finden ihren Spaß auf Hüpfburgen und bei Traktorfahrten. Sonderbusse bringen Gäste von Weingut zu Weingut.

Traditionell starten einige Winzer bereits am Freitagabend mit einem „Warm-up“ ins Festwochenende, so zum Beispiel die Winzergenossenschaft Meißen.

Im Winzerhof Sauer in Dresden unterhalb des Königlichen Pillnitzer Weinberges sind die wenige Tage zuvor gekürten neuen sächsischen Weinhoheiten zu Gast. Der Zentralgasthof Weinböhla wählt zur Veranstaltung „Freitagswein“ die besten Weine aus. Manuel Süß aus Coswig, bekannt aus der Fernsehsendung „The Voice of Germany“, gestaltet den Abend musikalisch.

Zur „Loosecco-Nacht“ mit DJ Bernd lädt das Weingut Steffen Loose in die Besenwirtschaft im Weinberg zwischen Niederau und Gröbern ein. Schallplatten werden in der ausschließlich zum Festwochenende öffnenden Besenwirtschaft des französischen Winzers Frédéric Fourré in Radebeul aufgelegt. Kribbelnde Beats verspricht auch das in diesem Jahr erstmals teilnehmende Sekt und Weingut Cambium Compagnie, das den westlichsten Weinberg Sachsens im Käbschütztaler Mauna ökologisch bewirtschaftet. In ihrer Besenwirtschaft „Mauna Beach“ können Besucher am Freitagabend zu Musik Sekt am Sandstrand genießen.

Weinberg- und Weinkellerführungen am Samstag und Sonntag

Am Samstag und Sonntag nehmen sich die Winzer Zeit für ihre Gäste und führen durch Keller und Weinberge. Dabei gewähren sie mitunter seltene Einblicke in ihre Arbeit, Ausbauphilosophien und den aktuellen Jahrgang. So bietet sich Weinfreunden die einmalige Gelegenheit zu einem Spaziergang durch den sonst nicht zugänglichen Radebeuler Weinberg des Weingutes Kastler Friedland. Ebenfalls durch die Weinberge führen unter anderem das Weingut Matyas in Coswig, die Radebeuler Weingüter Hoflößnitz und Karl Friedrich Aust, das Weingut Jan Ulrich in Diesbar-Seußlitz, das Gut Pesterwitz in Freital, Weinbau Ines Fehrmann in Dresden Cossebaude sowie die Weingüter Mariaberg und Ricco Hänsch in Meißen.

Auch die Türen zu den Weinkellern stehen offen. Winzer Andreas Henke in Sörnewitz begleitet Interessierte durch den Keller und öffnet dabei alte Weine. Winzer Martin Schwarz erklärt bei seiner Kellerführung, warum er Weine am liebsten im Holzfass ausbaut. Schloss Wackerbarth begrüßt alle 30 Minuten zu kostenfreien Schnupperführungen durch die Wein- und Sektmanufaktur. Die Gellertberger Parforcehornbläser sorgen für die musikalische Unterhaltung bei einem Rundgang vom Weinberg in den Weinkeller im Meißener Weingut Vincenz Richter. Die Böttcherwerkstatt an der Dohnaer Straße 70 in Dresden gibt am Sonnabend einen Einblick in das traditionelle Handwerk der Fassbinder.

Dreier Weinprobe und regionale Leckereien

Wie in jedem Jahr wird es auch diesmal in vielen Weingütern das Angebot einer Dreier-Weinprobe geben. Für acht Euro können Gäste drei vom Winzer ausgewählte Weine, je 0,1 Liter je Glas, verkosten. Dazu reichen die Winzer hausgemachte Speisen mit Produkten aus der Region, vom Kuchen bis zu traditionellen Feststullen.

Sonderbusverkehr zwischen Diesbar-Seußlitz, Meißen und Radebeul

Am Samstag und Sonntag verkehren bis in die späten Abendstunden Sonderbusse der Verkehrsgesellschaft Meißen. Der Shuttle-Service wird zwischen Diesbar-Seußlitz, Meißen und Radebeul sowie ins linkselbische von Radebeul nach Cossebaude und zurück angeboten. Zusätzlich gilt das Sonderticket auch für die Überfahrt mit der Fähre zwischen Diesbar-Seußlitz und Niederlommatzsch. So gelangen die Besucher bequem von Weingut zu Weingut. Das Sonderticket zum Preis von acht Euro pro Tag ist beim Fahrpersonal und im Vorverkauf sowie an mehreren Fahrscheinautomaten erhältlich.

Der Tourismusverband Elbland Dresden bietet zu den Tagen des offenen Weingutes ein Faltblatt mit einer Karte der teilnehmenden Weingüter, dem Programm der Winzer und dem Fahrplan des Sonderbusverkehrs. Es kann unter www.dresden-elbland.de/programm-offenes-weingut heruntergeladen werden.