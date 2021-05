RekorderlÃ¶s bei Stollenpfennig-Aktion

Custom Writing Service will help you get an "A" easily. Professional Cheap Law Essay Writing Services specializing in more than 40 industries. Die 27. Aktion Stollenpfennig hat 2020 ein neues Rekordergebnis erzielt. In den über 1.300 Spendendosen der rund 500 teilnehmenden Bäckereien mit Hauptgeschäften und Filialen steckten genau 38.117,53 Euro. Der Erlös kommt traditionell dem Hilfswerk Brot für die Welt zugute.

»Gerade vor dem Hintergrund der Corona-Krise ist so ein starkes Ergebnis besonders erfreulich. Trotz aller Unsicherheiten sind die Spenderinnen und Spender der Aktion treu geblieben und haben ihre Portemonnaies sogar noch weiter geöffnet«, freut sich Sachsens Diakoniechef Dietrich Bauer. »Das Geld kommt Projekten von Brot für die Welt zugute. Gerade jetzt ist die Unterstützung der Entwicklungszusammenarbeit wichtiger denn je, denn die Pandemie hat gerade für die ärmeren Länder besonders drastische Auswirkungen. Die Gesundheitssysteme sind oft nur schwach und die wirtschaftlichen und sozialen Folgen für die Menschen besonders dramatisch.«

Die Aktion Stollenpfennig ist ein Gemeinschaftsprojekt der Diakonie Sachsen und des Landesinnungsverbands Saxonia des Bäckerhandwerks. Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 steht sie unter dem Motto: »Wir haben Stollen, andere nicht einmal Brot«. Jedes Jahr zur Adventszeit werden in den Bäckereien Sammeldosen auf die Tresen gestellt, in die Kunden das Wechselgeld vom Kauf des Stollens oder anderer Backwaren hineinstecken können. Knapp 700.000 Euro kamen dabei insgesamt bis heute zusammen.

Der Erlös der jüngsten Stollenpfennig-Aktion liegt deutlich über dem des Vorjahres. 2019 kamen »nur« 29.521,27 Euro zusammen. Mit 34.625,85 Euro stammte der bisherige Einnahmerekord aus dem Jahr 2014.