Q & A zur Corona-Impfung

Alle Corona-Impfstoffe sind für den persönlichen Schutz und zur Bekämpfung der Pandemie gleich gut geeignet. Die beiden Boten-Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna können in allen Altersgruppen eingesetzt werden, für die sie zugelassen sind. Für die vektorbasierten Impfstoffe von AstraZeneca und Johnson&Johnson empfiehlt die Ständige Impfkommission in erster Linie die Verwendung für Personen, die mindestens 60 Jahre alt sind. Unterhalb dieser Altersgrenze bleibt die Impfung nach sorgfältiger Aufklärung und bei individueller Risikoakzeptanz möglich.

Die breite Anwendung des Impfstoffs in England und Schottland zeigt, dass der Impfstoff Vaxzevria von AstraZeneca in höheren Altersgruppen gut wirkt - und das schon nach der ersten Impfstoffdosis. Der Impfstoff verhindert Erkrankungen effektiv, insbesondere sehr schwere. Keiner der vollständig geimpften Studienteilnehmer musste mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden.

Nein, es handelt sich um den als AstraZeneca bekannten Impfstoff. Die Umstellung des Namens auf einen dauerhaften Markennamen ist in der Branche üblich. Die Namensumstellung hat keinen Einfluss auf Zusammensetzung und Qualität des Impfstoffs.

Nein, es ist so: Vergleicht man die Gruppe der Geimpften und die der Nicht-Geimpften miteinander, so ist die Wahrscheinlichkeit zu erkranken, bei den Geimpften um 80 Prozent geringer.

Nach Stand der Wissenschaft ist davon auszugehen, dass die aktuellen Impfstoffe wirksam vor der zuerst in Großbritannien entdeckten Virusvariante B.1.1.7. schützen. Bei den bislang in Deutschland seltenen Mutationen aus Brasilien und Südafrika könnte die Wirksamkeit vermindert sein. Dies wird weiter untersucht. Sollte die Wirksamkeit der Impfstoffe durch weitere Mutationen erheblich absinken, könnten die Hersteller die Impfstoffe innerhalb weniger Wochen entsprechend anpassen.

Es sollte eine einmalige Impfung frühestens sechs Monate nach Genesung erfolgen. Aufgrund der bestehenden Immunität nach durchgemachter Infektion kommt es durch die einmalige Impfung zu einer sehr guten Immunantwort. Für die Impfung von Genesenen können alle für die Altersgruppe empfohlenen Impfstoffe verwendet werden.

Nach vollständiger Impfung ist die Virus-Ausscheidung von Infizierten und damit auch die Übertragung des Virus stark reduziert. Doch einige Menschen können sich trotz Impfung infizieren und danach das Virus ausscheiden. Die Erkrankung kann bei ihnen ohne Symptome verlaufen. Das heißt, sie würden nicht bemerken, dass sie sich infiziert haben und vielleicht unwissentlich andere Menschen anstecken. Deshalb sollten auch nach einer Impfung die Corona-Schutzmaßnahmen, wie Abstandhalten und im Alltag Maske tragen, weiterhin eingehalten werden.

Ja, in Deutschland überwacht das Paul-Ehrlich-Institut die Sicherheit der Impfstoffe kontinuierlich. Sie gehen allen Hinweisen auf Nebenwirkungen nach und stehen mit anderen nationalen und internationalen Gesundheitsbehörden im Austausch. Das Paul-Ehrlich-Institut veröffentlicht regelmäßig einen Bericht über alle in Deutschland gemeldeten Verdachtsfälle von Nebenwirkungen oder Impfkomplikationen. Die Meldungen kommen von pharmazeutischen Unternehmern, Ärzten, Apothekern, aber auch die Bürger können selbst Verdachtsfälle melden – unter nebenwirkungen.bund.de bequem online.

Nein, die Covid-19-Impfstoffe von AstraZeneca und von Johnson & Johnson bestehen aus Erkältungsviren, die sich nicht mehr vermehren können und für den Menschen harmlos sind. Mit Erkältungsviren hat der menschliche Körper regelmäßig Kontakt. Dabei wurden bisher keine genetischen Veränderungen menschlicher Zellen beobachtet.

Versuchen Sie, eine direkte Konfrontation zu vermeiden. Dadurch könnten sich die Fronten noch verhärten. Hören Sie sich die Aussagen und Behauptungen in Ruhe an. Bleiben Sie offen, stellen Sie Fragen. Vielleicht können Sie erreichen, dass Ihr Bruder anfängt, nachzudenken und sich selbst noch einmal informiert. Geben Sie ihm die Chance, von den Verschwörungsgedanken wieder wegzukommen. Erzwingen können Sie jedoch nichts. Verweisen Sie gegebenenfalls auf Quellen wie die Internetseiten des Bundesministeriums für Gesundheit, des Robert Koch Institutes, des Paul-Ehrlich-Institutes oder der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Nein. Die umfangreichen Prüfungen, die vor der Zulassung der Impfstoffe durchgeführt wurden, erbrachten keine Hinweise auf weibliche oder männliche Unfruchtbarkeit. Mit der vorliegenden Datenlage kann man Schäden an Fortpflanzungsorganen oder eine Beeinträchtigung der Fortpflanzung ausschließen.

Nein, Fettkörperchen setzt man schon seit über 20 Jahren erfolgreich als Träger von Arzneistoffen ein. Alle verwendeten Lipide (Fette) sind mit den körpereigenen Lipiden identisch oder ihnen sehr ähnlich. Nachdem sie die Boten-RNA in die Zelle gebracht haben, werden sie ähnlich wie Nahrung verstoffwechselt.

Kinder unter 16 Jahren können zurzeit noch nicht geimpft werden, Schwangere und Stillende nur nach individueller Abwägung von Risiko und Nutzen. Akut Kranke mit Fieber über 38,5 Grad Celsius sollen erst nach Genesung geimpft werden. Nicht geimpft werden sollten Menschen mit einer Überempfindlichkeit gegenüber einem Impfstoffbestandteil.

Wird es dann neben dem digitalen Impfpass den gelben weitergeben?

Ja, der digitale Impfnachweis ist lediglich eine freiwillige Ergänzung.

Muss mein Arbeitgeber mir für die Impfung frei geben?

Arbeitsrechtlich gibt es keine Verpflichtung für Ihren Arbeitgeber, die Impfzeit als Arbeitszeit anzuerkennen. Grund ist, dass die Corona-Impfung freiwillig ist. Sie müssen das also in Ihrem Unternehmen abklären.

Ist in Zukunft mit noch mehr Corona-Impfstoffen zu rechnen?

Ja, Forscher arbeiten an mehr als 150 Impfstoff-Kandidaten. Vier Impfstoffe sind in der EU bereits zugelassen. Weitere befinden sich im europäischen Zulassungsverfahren.

Weitere Infos:

Informationen der BZgA zum Corona-Virus und zur Corona-Schutzimpfung unter www.infektionsschutz.de/coronavirus

Bundesweite Servicenummer: 116 117

Kostenfreies Beratungstelefon der BZgA: 0800-232278